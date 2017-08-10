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Osmanelili tekwondocular Minikler Türkiye Şampiyonasına gitti



(Fotoğraflı)



Zuhal Zengin

BİLECİK (İHA) - 1308 Osmaneli Belediye Spor Taekwondo sporcuları, Antalya'da düzenlenecek Minikler Türkiye Şampiyonasına gitti.

Antalya'da 10-14 Ağustos 2017 tarihleri arasında düzenlenecek şampiyonaya katılacak 7 sporcuyu uğurlayan Belediye Başkanı Münür Şahin "İlçemizi şampiyonada 33 kiloda İkra Yılmaz, 33 kiloda Alper Misir, 36 kiloda Ersin Doğanay Sevim, 40 kiloda Tuana Ravza Ceyhan, 40 kiloda Fatma Ecrin Kaya, 50 kiloda ise; Miray Özbey ve Furkan Ünal temsil edecekler. Yıllardan beri amatör sporların alt yapılarına vermiş olduğumuz desteklerin emeğini sizlerin sayesinde görüyoruz. Osmaneli'nden de planlı-programlı çalışıldığı takdirde başarılı sporcuların yetişebileceğinin en büyük örneği olan sizlere, Türkiye Şampiyonasında başarılar diliyorum" dedi.

Taekwondo takımının antrenörü Mesur Düş ise; uzun zamandan beri bu şampiyonaya hazırlandıklarını, çok iyi bir çalışma devresi geçirdiklerini ve şampiyonadan madalya ile döneceklerini söyledi.

(CKT-Y)



10.08.2017 13:21:22 TSI

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