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Susuz'a, 2 taziye evi yapılacak



(Fotoğraflı)



Serkan Erkoç

KARS (İHA) - Susuz Kaymakamlığı'nca taziye evleri ve çok amaçlı salonların yapımı devam ediyor.

Susuz Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından 2 adet taziye evi, çok amaçlı salon yapımı için ilçe merkezinde yer tespiti yapılıyor.

Kaymakam Yusuf İzci ve Belediye Başkanı Murat Uray ile birlikte Cumhuriyet Mahallesi ve İnönü Mahallesi'nde yapılacak taziye evi-çok amaçlı salonun yapılacağı yerde bir takım incelemelerde bulundu.

Kaymakam Yusuf İzci ve Belediye Başkanı Murat Uray, daha sonra Kazım Karabekir Mahallesi'nde Susuz Belediyesi ve hayırsever vatandaşlar tarafından yaptırılan camii ve taziye evi çalışmaları yerinde gördü. Kaymakam İzci, bir süre Başkan Uray'dan yürütülen çalışmalarla ilgili bilgiler aldıktan sonra bölgeden ayrıldı.

(SE-Y)



10.08.2017 14:13:14 TSI

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