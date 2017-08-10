ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / KARS HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Susuz'a, 2 taziye evi yapılacak

10 Ağustos 2017 Perşembe, 14:11
Susuz'a, 2 taziye evi yapılacak
Susuz'a, 2 taziye evi yapılacak

(Fotoğraflı)

Serkan Erkoç
KARS (İHA) - Susuz Kaymakamlığı'nca taziye evleri ve çok amaçlı salonların yapımı devam ediyor.
Susuz Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından 2 adet taziye evi, çok amaçlı salon yapımı için ilçe merkezinde yer tespiti yapılıyor.
Kaymakam Yusuf İzci ve Belediye Başkanı Murat Uray ile birlikte Cumhuriyet Mahallesi ve İnönü Mahallesi'nde yapılacak taziye evi-çok amaçlı salonun yapılacağı yerde bir takım incelemelerde bulundu.
Kaymakam Yusuf İzci ve Belediye Başkanı Murat Uray, daha sonra Kazım Karabekir Mahallesi'nde Susuz Belediyesi ve hayırsever vatandaşlar tarafından yaptırılan camii ve taziye evi çalışmaları yerinde gördü. Kaymakam İzci, bir süre Başkan Uray'dan yürütülen çalışmalarla ilgili bilgiler aldıktan sonra bölgeden ayrıldı.
(SE-Y)

10.08.2017 14:13:14 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Digor'da 'sağlam'raporu alamayınca memurlara hakaret etti
YEREL

DİGOR'DA 'SAĞLAM'RAPORU ALAMAYINCA MEMURLARA HAKARET ETTİ
Arpaçay'da 220 adet kök kenevir ele geçirildi
YEREL

ARPAÇAY'DA 220 ADET KÖK KENEVİR ELE GEÇİRİLDİ
Başkan Karaçanta, 9. Şehirler ve Kültürler kaynaşması etkinliğine katıldı
YEREL

BAŞKAN KARAÇANTA, 9. ŞEHİRLER VE KÜLTÜRLER KAYNAŞMASI ETKİNLİĞİNE KATILDI
Teröristlerin üzerinden termal dürbün, susturucu çıktı
YEREL

TERÖRİSTLERİN ÜZERİNDEN TERMAL DÜRBÜN, SUSTURUCU ÇIKTI
Vatandaşın sosyal medya da bayrak paylaşımı valiliği harekete geçirdi
YEREL

VATANDAŞIN SOSYAL MEDYA DA BAYRAK PAYLAŞIMI VALİLİĞİ HAREKETE GEÇİRDİ
Sarıkamış'ta, okullar bakım ve onarıma alındı
YEREL

SARIKAMIŞ'TA, OKULLAR BAKIM VE ONARIMA ALINDI
Sarıkamış'ta içme suyu ana şebeke borusu patladı
YEREL

SARIKAMIŞ'TA İÇME SUYU ANA ŞEBEKE BORUSU PATLADI
Başkan Karaçanta, Darıca'ya gitti
YEREL

BAŞKAN KARAÇANTA, DARICA'YA GİTTİ