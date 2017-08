YEREL HABERLER / UŞAK HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Uşak ve Teikyo Üniversitesi arasında MOA, MOC ve Mevlana Protokolü İmzalandı

Uşak ve Teikyo Üniversitesi arasında MOA, MOC ve Mevlana Protokolü İmzalandı



UŞAK (İHA) - Teikyo Üniversitesi (Japonya) Rektörü Yoshihito Okinaga Başkanlığı'ndaki heyet, MOA (Memorandum of Agreement), MOC (Memorandum of Collaboration) ve Mevlana Protokolü imzalamak üzere Uşak Üniversitesini ziyaret etti.

Ziyaret kapsamında ilk gün Uşak Belediye Başkanı Nurullah Cahan, Rektör Vekili Prof. Dr. Sayın Dalkıran, Vali Yardımcısı Sait Topoğlu, Teikyo Üniversitesi'nden Rektör Yoshihito Okinaga, ve beraberindeki heyet ile bir araya geldiler. Uşak ve Uşak Üniversitesi hakkında bilgi alan Teikyo Üniversitesi heyeti ilk gün Uşak'ı da gezdi.

Ziyaretin ikinci günü ise iki üniversite arasında MOA (Memorandum of Agreement), MOC (Memorandum of Collaboration) ve Mevlana Protokolü imzalandı. İmza töreninin ardından Rektör Vekili Prof. Dr. Sayın Dalkıran ile Teikyo Üniversitesi Rektörü Yoshihito Okinaga başkanlığında her iki üniversite heyeti bir araya gelerek eğitimde işbirliği konusunda toplantılar gerçekleştirdiler. Toplantılarda ileriye dönük yeni bilimsel işbirlikleri oluşturmak ile ilgili bilgi alışverinde bulunuldu.

Rektör Vekili Prof. Dr. Sayın Dalkıran iki üniversite arasında imzalanan protokollerle ilgili olarak; "Teikyo Üniversitesi Rektörü Yoshihito Okinaga ve beraberindeki heyeti üniversitemizde ağırlamaktan mutluluk duyduk. Üniversitemiz Uluslararası İlişkiler Ofisi ve Mevlana Kurum Koordinatörlüğü'nün yürüttüğü çalışmalar sonucu yapılan anlaşmalarla, öğrenci ve akademik personel değişimine olanak sağlandı ve yaptığımız akademik toplantılarla ortak proje ve işbirliği imkanları görüşüldü."dedi.

Toplantıların ardından Teikyo Üniversitesi heyeti üniversitemiz kampüsünü gezerek Uşak'tan ayrıldı.

