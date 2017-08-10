YEREL HABERLER / AYDIN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Hasan Efendi-Ramazan Paşa Kültür ve Sanat Evi'nin bakım ve onarımı yapıldı

Hasan Efendi-Ramazan Paşa Kültür ve Sanat Evi'nin bakım ve onarımı yapıldı



(Fotoğraflı)



Murat Uçkaç

AYDIN (İHA) - Efeler Belediyesi ekipleri tarafından Hasan Efendi-Ramazan Paşa Mahallesi Kültür Evi'nin bakım ve onarımı yapılarak olumsuzluklar giderildi.

Geçtiğimiz yıllarda vatandaşların yararına kurslar ve çeşitli etkinlikler düzenlenmek üzere hizmete açılan Hasan Efendi - Ramazan Paşa Mahallesi Kültür ve Sanat Evi, Efeler Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü İnşaat Ekibi tarafından bakıma alındı. Dış cephesinde bulunan duvar yazısı boyanarak silinirken, su tesisatından dolayı yaşanan olumsuzlukların da giderildiği belirtildi.

Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan, "İlçemize yeni merkezler kazandırmanın yanında, mevcut yapılarımızın da rutin olarak bakım ve onarımlarını yapıyoruz. Geçtiğimiz yıllarda hizmete açtığımız kültür ve sanat evimizin de genel bakımını gerçekleştik. Amacımız yetişkinlerimizin ve çocuklarımızın daha temiz ve düzenli, Efeler'e yakışır alanlarda eğitim almalarıdır" diye konuşarak çalışmaların süreceğini kaydetti.

(MU-İK)



10.08.2017 14:14:19 TSI

NNNN

