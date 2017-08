YEREL HABERLER / MUĞLA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Milas Belediyesinden ulaşım ve otopark sorununa destek

Milas Belediyesinden ulaşım ve otopark sorununa destek



(Fotoğraflı)



Çağrı Purma

MUĞLA (İHA) - Her fırsatta dile getirilen ancak bugüne kadar kalıcı bir çözüm üretilemeyen ulaşım ve otopark sorunu için Muğla Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı'nın geniş kapsamlı bir çalışma başlattığını belirten Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat; "İlçemiz için faydalı her projeye gereken katkıyı veriyoruz" dedi.

Büyükşehir Yasası ile birlikte birçok yetki Muğla'ya aktarılırken; kent merkezi ve mahallelerdeki ulaşım ve otopark sorunu da bunlardan biri. Artan nüfus ile birlikte iyice gün yüzüne çıkan soruna kalıcı bir çözüm üretme adına proje hazırlık aşamasını tamamlayan Muğla Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı, projeye son şeklini veriyor.

Milas adına önemli bir çalışmanın hızlı bir şekilde yürütüldüğünü, kısa bir süre sonra okulların açılmasıyla birlikte yoğun bir şekilde yaşanacak olan trafik ve otopark sorununun en aza indirilmesi için Milas Belediyesi olarak her türlü desteğin verildiğini belirten Başkan Muhammet Tokat; "Kentimizin daha güzel ve yaşanabilir, sorunları en aza indirgenmiş bir ilçe olması adına yapılan/yapılacak olan her projeye koşulsuz destek veriyoruz" dedi.

Daha önce belediye meclisinde görüşülen ve karara bağlanan Kapalı Giyim Pazarı ve Milas Belediyesi'ne ait yazlık düğün salonunun Muğla Büyükşehir Belediyesi'ne devredildiğini belirten Başkan Tokat; "Her iki noktada da kentin mimari dokusuna uygun bir mimaride otopark hizmeti sunacak yapılar oluşturulacak. Çalışmada son aşamaya gelindiğini biliyoruz.

Sadece bu konuda değil, ulaşım konusunu bir bütün halde ele alarak, bugün yaşanılan sorunları ortadan kaldıracak, gelecekte de ortaya çıkacak muhtemel sorunları şimdiden bertaraf edecek bir çalışma yürütülüyor.

Milas Belediyesi olarak bizler de gereken her türlü desteği koşulsuz olarak veriyoruz. Popülist yaklaşımlardan uzak, Milas'ın geleceği düşünen ve şekillendiren bir anlayışla hareket ediyoruz" diyerek, kentin ulaşım ve otopark sorununa son noktanın konulacağını söyledi.

(ÇP-MB-Y)



10.08.2017 14:15:02 TSI

NNNN