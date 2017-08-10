YEREL HABERLER / MARDİN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Mardin MEB'in 11 projesi kabul edildi

Mardin MEB'in 11 projesi kabul edildi



(Fotoğraflı)



Murat Akgül

MARDİN (İHA) - Mardin Milli Eğitim Müdürlüğünce hazırlanan 11 Erasmus projesi kabul edildi.

Mardin Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı, il genelinde 11 Erasmus projesinin kabul edildiğini söyledi. Mardin için 11 projenin kabul edilmesini büyük bir başarı olduğunu anlatan Sarı, "Bu ilimiz için bir rekordur. Projeleri kabul edilen okul, öğretmen ve öğrencilerimizi ve emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Avrupa'nın İsveç, Almanya, İtalya, Romanya ve Portekiz gibi 9 farklı ülkesinde uzman kişilerden eğitim alacak olan tüm öğretmen ve öğrencilerimize de başarılar diliyorum" dedi.

(MA-MP-Y)



10.08.2017 14:15:57 TSI

NNNN

