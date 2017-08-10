Burhaniye'de Vergi Dairesi Müdürü Murat Dönmez göreve başladı
(Fotoğraflı)
Fatma Talay
BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, İlker Serbez'in Mersin'e atanmasıyla boşalan Vergi Dairesi Müdürlüğüne Murat Dönmez atandı. Burdur Vergi Dairesi Müdür Yardımcısı iken Burhaniye'ye atanan Dönmez, görevine başlarken, mükellef odaklı çalışacaklarını söyledi.
Burhaniye Vergi Dairesi Müdürlüğü görevine başlayan Murat Dönmez'e hayırlı olsun ziyaretleri de başladı. Kapısının herkese açık olduğunu anlatan 45 yaşındaki Müdür Murat Dönmez, mükellef odaklı çalışacaklarını anlattı. Tahsilatları artıracaklarını anlatan Dönmez, yetkisi dahilinde herkese yardımcı olacağını kaydetti.
(FT-EME)
10.08.2017 14:23:28 TSI
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