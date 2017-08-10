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Öğrencilere hijyen eğitimi



(Fotoğraflı)



Taşkın Sarıca

BALIKESİR (İHA) - Karesi Gençlik Hizmetleri ve İlçe Spor Müdürlüğü'nün yaz spor okullarında çeşitli branşlarda eğitim gören öğrencilere sağlıklı beslenme, sporun sağlık için önemi ve hijyen konularında eğitim verildi.

Karesi Gençlik Hizmetleri ve İlçe Spor Müdürlüğü'nün yaz okullarında eğitim gören 197 öğrenci ve velilerine sağlıklı beslenme ve hijyen konularında eğitim verildi. Spor eğitmenlerinin de katıldığı eğitimler İl Sağlık Müdürlüğü eğitimcileri Cevriye Ayaz ve Tuba Ağralı tarafından verildi.

Eğitim sonunda çocuklara diş fırçası, diş macunu, rozet ve magnet hediye edildi. Karesi Gençlik Hizmetleri ve İlçe Spor Hizmetleri Müdürü Adem Özalp, "Çocuklarımızın yaz tatillerini, düzenlediğimiz kurslarla iyi değerlendirmelerini sağlamak istiyoruz. Amacımız her çocuğun hayatında mutlaka sporun yerleşmesini sağlamak. Tabi ki sadece spor tekniklerini onlara aktarmak yeterli değil. Sporun sağlığımız için ne kadar önemli olduğunu bir de uzmanlardan dinlemelerini istedik. Ayrıca spor yapılan alanlar toplu yaşam alanı olduğu için hijyen kurallarının da ne kadar önemli olduğunu anlamalarını istedik. İl Sağlık Müdürümüz Sayın Dr. Yasin Yılmaz ile birlikte bu programı gerçekleştirdik. Spor okullarımızda eğitime devam eden öğrencilerimizin farklı konulardaki eğitim ihtiyaçları için de Sağlık Müdürlüğümüzün desteği devam edecek" dedi.

(TS)



10.08.2017 14:25:38 TSI

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