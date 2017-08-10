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Semt konaklarında sınavlara hazırlanan 68 öğrenci burs kazandı



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MALATYA (İHA) - Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi'ne bağlı Semt Konakları ve Eğitim Merkezlerine devam eden 68 ortaokul öğrencisi, sınavda başarı göstererek devlet bursu almaya hak kazandı.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen Parasız Yatılı ve Bursluluk Sınavı'na (PYBS) katılan, Malatya Büyükşehir Belediyesi Eğitim Merkezlerine devam eden öğrenciler büyük başarı gösterdi. Kernek Külliyesi, Özalper, Yeşiltepe, Melekbaba, Salköprü semt konakları ile Tecde Eğitim Merkezi'nde etüt ve rehberlik dersleri alan öğrencilerden toplam 68 kişinin PYBS sonuçlarına göre burs kazandığı belirtildi. Öğrencilerin 3'ünün 8. sınıf, 9'unun 7. sınıf, 18'inin 6. sınıf, 38'inin de 5. sınıf öğrencisi olduğu kaydedildi.

2017 yılında burs miktarının 3 ayda bir 573 TL olduğu açıklanmıştı.

(MT-SD-Y)



10.08.2017 14:30:34 TSI

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