YEREL HABERLER / DENİZLİ HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. DTO'dan Bakan Zeybekci'ye güçlü destek

DTO'dan Bakan Zeybekci'ye güçlü destek



(Fotoğraflı)



DENİZLİ (İHA) - Denizli Ticaret Odası (DTO) Yönetim Kurulu ve Meclis Üyeleri, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'yi Ankara'da ziyaret etti.

Denizli Ticaret Odası Başkanı Uğur Erdoğan ile yönetim kurulu üyeleri, Meclis Başkanı Hüseyin Memişoğlu ile meclis üyeleri Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'yi ziyaret etti. Ziyarette DTO Başkanı Uğur, Bakan Zeybekci'nin hükümetteki varlığının Denizli için büyük bir şans olduğunu ifade etti.

Erdoğan, "Denizli işadamları olarak yıllarca Ankara'ya geldiğimizde çalacak bir kapı aradık. Bu kapılara ulaşabilmek için aracılar bulmaya çalıştık. Ama artık Ankara'ya gelirken, burada bir evimiz varmış hissi ve huzuruyla geliyoruz. Burada hem iş alemi olarak hem de Denizlili olarak kapısına gelebileceğimiz 'Bizden Biri' var. Sayın Bakanımız, 'Denizli siyasette lider kent olacak' sözünü her platformda üzerine basarak tekrarlıyordu. Bugün Ankara'ya deyim yerindeyse Denizli Ticaret Odası olarak çıkarma yaptık. Sayın Bakanımıza güçlü desteğimizi göstermek, iş alemi ve hemşehrileri olarak yanında olduğumuzu ifade etmek için geldik. Tekrar Sayın Bakanımıza yakın ilgilisi için teşekkür ediyor, vatanımıza nice hayırlı hizmetlerde bulunmasını temenni ediyorum" diye konuştu.

Daha sonra konuşan Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, siyasi görüş farklılıklarının, Denizli söz konusu olduğunda bir tarafa bırakılması gerektiğini belirtti. Bakan Zeybekci, "Sizler ve bizler bir ekibiz. Denizli'ye hizmet etme noktasında bir takım ruhuyla, işbirliği içinde çalışmalıyız. Denizli'yi daha ileri noktalara taşımak, Türkiye'nin lider illeri arasında yerini korumasını sağlamak için çalışmalıyız. Bu tüm kesimlerin ortak çabasıyla mümkün olacaktır" şeklinde konuştu.

Toplantıda ayrıca Denizli Ticaret Odası Meclis üyeleri de temsil ettikleri sektörlerin sorunlarını dile getirdi. Bakan Zeybekci, taleplerin yerine getirilmesi noktasında gerek kendi bakanlığı, gerekse diğer bakanlıklar nezdinde takipçi olacağını ifade etti.

Konuşmaların ardından Başkan Erdoğan ve Memişoğlu, ziyaret anısına Bakan Zeybekci'ye hediye takdim etti.

(MT-Y)



10.08.2017 14:35:51 TSI

NNNN

