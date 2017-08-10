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Koşarak geldikleri kurstan ödülle ayrıldılar

10 Ağustos 2017 Perşembe, 14:34
Koşarak geldikleri kurstan ödülle ayrıldılar
Koşarak geldikleri kurstan ödülle ayrıldılar
- Camideki Kur'an kursuna katılan 50 çocuk kurs sonunda hediyelerle ödüllendirildi

(Fotoğraflı)

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MERSİN (İHA) - Mersin'in Erdemli ilçesine bağlı Kocahasanlı Mahallesi Yeni Cami'de Yaz Kur'an kursunu tamamlayan öğrenciler Cumhuriyet altını, bisiklet, tablet ve çeşitli hediyelerle ödüllendirildi.
Kurs sonunda düzenlenen törende öğrencilere ödülleri takdim edildi. Kurs süresince öğrendikleri duaları okuyup, ilahileri seslendiren öğrenciler katılımcılardan büyük alkış aldı.
Bağımsız Diyanet Sen Genel Başkan Yardımcısı ve aynı zamanda Kocahasanlı Yeni Cami İmam Hatibi Ali Köse, bu yıl kursa katılan 50 öğrencinin yaz tatillerini camiye gelerek değerlendirdiklerini söyledi. Köse, "Çocuklarımız tatillerinde koşarak geldikleri camiden, bugün ödüllerle mutlu olarak ayrılacaklar" dedi.
Her yıl kurs sonunda ödül töreni düzenlenmesindeki hedeflerinin öğrencilere motivasyon sağlamak olduğunu belirten Köse, "Çocuklarımız kurs süresince büyük gayret gösterdiler, ellerinden gelenin en iyisini yaptılar. Gönlümüzde bütün çocuklarımız başarılı oldu. Dolayısıyla bütün öğrencilerimize çeşitli hediyeler takdim edeceğiz. İçlerinde üstün gayret gösterenleri de biraz daha büyük ödüllerle kutlamak istiyoruz. Onların Kur'an sevincine destek olan ailelerimizi de ayrıca tebrik ediyoruz" diye konuştu.
Çocukların yetişmesinde ailenin büyük bir önem taşıdığına dikkat çeken Köse, "Çocuklarımızın en iyi şekilde yetişmelirini istiyoruz. Çünkü çocuklarımız geleceğimizin teminatıdır. Onların iyi bir eğitim almalarını, doğru bilgilerle donatılmasını önemsiyoruz. Ülkemizin geleceği açısından da onların kaliteli bir eğitim alması son derece önemli" dedi.
Ödül törenine katılan Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu ise, eğitime her zaman destek olduklarını söyledi.
Gençlerin gösterdiği özverinin takdirle karşılanması gerektiğini vurgulayan Başkan Tollu, "Yaz aylarında Kuran öğrenmeleri için kurslara devam eden öğrencileri bu
konuda teşvik etmek amacıyla eskiden gelen bir geleneği sürdürüyoruz. Yaşıtları internet başında vakit öldürürken, burada dinini, diyanetini öğrenmeye çalışan gençler, bu ülkenin geleceği olan gençlerdir. Hepsini tebrik ediyor, gözlerinden öpüyorum. Gençlerimizin ve çocuklarımızın her türlü eğitimlerini en iyi şartlarda almaları için elimizden ne geliyorsa yapıyoruz. Biz bu düşüncelerle okullarımıza, Kuran kurslarımıza ve camilerimize her türlü desteği veriyoruz. Yaptığımız hizmetleri bu ülkenin geleceği için, kendi geleceğimiz için yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz" dedi.
Erdemli Müftüsü Mahmut Sami Türkmenoğlu ise cami imam hatibi Ali Köse'ye, din görevlileri Ercan Polat ve Nezahat Okur'a teşekkür etti.
Konuşmaların ardından protokol tarafından öğrencilere 50 Kur'an-ı Kerim, 7 Cumhuriyet altını, 10 bisiklet, tablet ve çeşitli hediyeler takdim edildi. Öğrenciler hediyelerle büyük mutlluk yaşadı.
(OKİ-Y)

10.08.2017 14:36:18 TSI
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