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Didim Ticaret Odası on-line hizmet ağını genişletti



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AYDIN (İHA) - Didim Ticaret Odası teknolojik gelişmeler doğrultusunda yenilediği web sitesi ile tüm üye ve ziyaretçilerine tüm bilgisayar, akıllı telefon ve tabletlere uyumlu hale getirerek on-line hizmet ağını genişletti.

Oda olarak günün şartlarına ve gelişen teknolojiye ayak uydurmaya çalıştıklarını belirten Başkan Şaban Üztündağ, yenilenen web sitesinin Didim Gezgini işletme ağında yer alan 3400 işletme ve işletme ağı kullanıcılarıyla da entegre çalışacak şekilde tasarlandığını belirtti. Yönetim Kurulu Başkanı Şaban Üstündağ; "Üyelerimizin Oda web sitemizden daha iyi bir şekilde faydalanabilmesi için kullanıcı deneyimine odaklanan, yeni trendleri bünyesinde barındıran ve teknolojik alt yapısı son derece güçlü bir tasarım oluşturduk. Didim Ticaret Odası olarak dünyadaki trendleri takip etmek, teknolojik ve dijital yenilikleri kurumumuz bünyesine kazandırmak için sürekli çalışıyoruz. Bundan sonra da bu gibi yenilikleri üyelerimize sunmaya devam edeceğiz" dedi.

(İK)



10.08.2017 14:48:57 TSI

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