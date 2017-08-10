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Milletvekili Aydın, Oltu'ya geçmiş olsun ziyaretinde bulundu

10 Ağustos 2017 Perşembe, 14:48
Milletvekili Aydın, Oltu'ya geçmiş olsun ziyaretinde bulundu
Milletvekili Aydın, Oltu'ya geçmiş olsun ziyaretinde bulundu

(Fotoğraflı)

Dursun Murat Aydın
ERZURUM (İHA) - MHP Erzurum Milletvekili Kamil Aydın, Yukarı Çamlı Mahallesi'nde meydana gelen ve yaklaşık 5 gün süren yangın için Oltu'ya geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.
Milliyetçi Hareket Partisi Erzurum İl yönetimi ile birlikte Oltu ilçe teşkilatını ziyaret eden Aydın, daha sonra beraberindeki heyetle Ülkü Ocakları Oltu İlçe Başkanlığını ziyaret etti. Milletvekili Aydın, göreve yeni başlayan Vedat Sağlam'a hayırlı olsun dileklerini ileterek görevinde başarılar diledi.
MHP Erzurum Milletvekili Kamil Aydın, "Ülkücü hareketin iki tane tescilli, resmi gözbebeği olan kurumu var. Birisi varlık bulduğu kültür ocaklarımız, ülkü ocaklarımız. Bir diğeri de bütün ülkücülerin siyaseten gölgesine sığındığı Milliyetçi Hareket Partisi'dir. Allah'a şükür ülkücü hareketin insan kaynağı sıkıntısı yoktur. Çünkü ülkü ocakları gibi arkasında güçlü bir yapı vardır. Dolayısıyla biz Türk Milliyetçileri olarak her gittiğimiz şehirde bir ülkü ocağı ararız, bir de parti binamızı ararız. Yurtdışı ziyaretlerimizde de parti teşkilatlarımızı ve ülkü ocağı teşkilatlarımızı çok dikkate alırız. Amerika'da New Jersey eyaletinde bile bir ülkü ocağı binasını görmek benim bu davaya olan saygımı ve muhabbetimi bir kez daha artırmıştır.
Bugün Oltu ilçemizde yaşanan yangın hadisesinden dolayı buraya geldik. Günler öncesinden de yetkililer aracılığıyla takip ettiğimiz bir olaydı. Ülkü Ocakları Oltu İlçe Başkanımız Vedat Sağlam kardeşimizin yeni atandığını öğrenmiş bulunduk ve ona da bir ziyaret gerçekleştirerek Allah yardımcısı olsun dileklerimizi iletelim dedik. İnşallah, geçmişte de olduğu gibi Oltu'nun ülkücü iradesinin Oltu'nun geleceğinde tekrar söz sahibi olacağına ve bu konuda katkıda bulunacağına kanaat getirmekteyim. Çok tecrübeli bir ağabey kadrosu var. Değerli ülkücü ağabeyleri, büyükleri ve aksakallılar var. Dolayısıyla Oltu'da iki tane fakülte ve bir yüksekokulumuz vardır. Gençlik olarak bizim ülkü ocağımızın buradaki varlığının ehemmiyeti daha da artmaktadır. Bizim insan kaynağımız biterse, hareketimiz de biter, Allah korusun. Başbuğumuzun bize emanetidir bu ülkü ocakları. Bu emaneti aldığımızda gelecek nesillere sağlık bir şekilde devretme sorumluluğu vardır. Değerli Vedat Sağlam başkanıma da bu manada başarılar diliyorum. Bizden bir talebi olursa da her zaman yanındayız." diye konuştu.
(DMA-AA-Y)

10.08.2017 14:50:10 TSI
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