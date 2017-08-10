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Çatak ilçesi otogara kavuşuyor



(Fotoğraflı)



VAN (İHA) - Van Büyükşehir Belediyesi, Çatak ilçesine modern bir otogar yapmak için çalışma başlattı.

Büyükşehir Belediyesinin ilçe yatırımları tüm hızıyla devam ediyor. Çatak'ta yaptığı asfalt ve mezbahane çalışmasıyla ilçe halkının beğenisini kazanan Van Büyükşehir Belediyesi, ilçe trafiğini rahatlatmak adına da çalışmalara başladı. Emlak İstimlak Daire Başkanlığı, ilçe merkezinde 2 bin 668 metrekarelik alanı otogar yapımı için satın aldı. Büyükşehir Belediyesinin taşınmazları arasına giren arazi için hak sahiplerine toplamda 613 bin 860 TL ödenecek.

Büyükşehir Belediyesi tarafından kısa süre içinde geliştirilecek proje ile yeni otogarına sahip olacak ilçede, bütün toplu ulaşım araçları tek noktadan hizmet verecek.

İlçede otogar olmamasından dolayı mahalle ve köylerden gelen tüm toplu ulaşım araçlarının cadde ve sokaklara park yaptığını belirten Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, yeni otogarın yapımının ardından şehir içinde gelişi güzel parkların son bulacağına dikkat çektiler.

(MSA-Y)



10.08.2017 14:50:57 TSI

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