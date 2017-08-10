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Alanya'da engelsiz kent çalışmaları

10 Ağustos 2017 Perşembe, 14:51
Alanya'da engelsiz kent çalışmaları
Alanya'da engelsiz kent çalışmaları

(Fotoğraflı)

ANTALYA (İHA) - Alanya Belediyesi, engelli bireylerin yaşama aktif katılımlarını desteklemek ve engelsiz bir kent oluşturmak adına yol-kaldırım revize çalışmalarına devam ediyor.
Alanya Belediyesi tarafından başlatılan 'Engelsiz Kent Alanya' projesi, devam ediyor. Alanya merkezinin büyük bölümünü engelliler için erişebilir kılan yol-kaldırım revizyon uygulaması, Konaklı Mahallesinde de başladı. Alanya Belediyesi tarafından kurulan ulaşılabilirlik ekibi, 2015 yılından bu yana haftanın 6 günü engelliliğe uygun olmayan eski yol-kaldırım uygulamalarını revize ediyor. Ekip, bugüne kadar 750 engeli ortadan kaldırarak engelli bireylerin yol ve kaldırımlarda daha rahat hareket edebilmesi için çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.

Yücel: "Şehrimiz, engelliler için erişilebilir bir kent oldu"
Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, yapılan çalışmaların şehirde yaşayan engelliler kadar tatile gelecek olan engelli bireyler içinde bir tercih sebebi olduğunu söyledi. Başkan Yücel, "Rampa ve hissedilebilir yüzey uygulaması revizyonumuz, Alanya'yı erişilebilir bir kent kılmakla birlikte turizme katkısı anlamında da büyük önem taşıyor. Özellikle alternatif turizm açısından Alanya'da devam edecek bu uygulamalar, engelli vatandaşlarımızın tatil amaçlı kentimizi tercih etmelerini de sağlayacaktır" dedi.
(SÇ-SÇ-Y)

10.08.2017 14:53:26 TSI
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