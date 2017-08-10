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Bacağını yılan ısıran kadın, yoğun bakım ünitesinde tedavi gördü



(Fotoğraflı)



Tamer Yiğit

KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'nın Domaniç ilçesi Çukurca beldesinde bacağını yılan ısıran 65 yaşındaki Rabia Aydın, kaldırıldığı hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedavi gördü.

Edinilen bilgiye göre, Çukurca Beldesi Ilıcaksu Mahallesinde Mustafa Aydın'a ait evin avlusuna giren yılan o sırada çekyatta dinlenmek için oturan ev sahibinin eşi 65 yaşındaki Rabia Aydın'ı bacağından ısırdı. Yılan tüm aramalara rağmen bulunamazken, yaşlı kadının eşinin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesine sevk edilen Rabia Aydın, yoğun bakım ünitesinde bir gün süren tedavisinin ardından taburcu edildi.

Daha önce de iki defa yılan tarafından bacağından ısırıldığını söyleyen Rabia Aydın, " Dinlenmek için çekyatta oturduğum zamanlar genelde avluda bulunan tavuk ve ördekler sürekli bacağıma dolanırlar. Yılan bacağıma dolandığında ben yine böyle bir şey zannettim. Sonra bacağımı bir şeyin ısırdığını hissettim. Bacağımı sallayınca yılanın kuyruğunu gördüm. Bu arada yılan kaçtı. Durumu telefonla eşime bildirdim. Bu arada yılanın ısırdığı alanı soğuk suyla yıkadım, buz bastım ve arkasından ayran içtim. Kaldırıldığım hastanenin yoğun bakım ünitesinde bir gün tedavi gördükten sonra taburcu oldum" dedi. (EFE)



10.08.2017 15:04:53 TSI

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