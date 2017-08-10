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Dilovası'nda ücretsiz internet hizmeti



(Fotoğraflı)



Uğur Konuk

KOCAELİ (İHA) - Dilovası Belediyesi, vatandaşların kullanabileceği ücretsiz kablosuz internet erişim hizmetini hayata geçirdi. Dilovası'nda sağlanan ücretsiz internet hizmetinin daha da yaygınlaştırılması hedefleniyor.

Dilovası Belediyesi'nin ücretsiz kablosuz internet hizmetinden yaralanmak isteyen vatandaşlar, Wi-Fi erişim sağlayan tüm cihazlardan, Dilovası Belediyesi bağlantısını seçerek otomatik açılan ekrandan, ücretsiz üyelik bölümünü gelerek, ilgili bilgileri doldurup ücretsiz internet hizmetinden faydalanabilirler. Tavşancıl, sahil boyunca kesintisiz ve ücretsiz internet keyfini yaşayacak. Parklar, sahilin yanı sıra çekim alanını kapsayan ev ve işyerleri de bu uygulamadan ücretsiz yararlanabilecek. Bilgisayar ya da kablosuz ağ destekli cep telefonlarına 20 Mbit'e kadar hızlı kablosuz internete girme olanağı sağlanacak.

Dilovası Belediye Başkanı Ali Toltar, ücretsiz internet hizmeti verilen Tavşancıl Sahilinde vatandaşlarla sohbet ederken ücretsiz internet hakkında bilgi alışverişinde bulundu. Başkan Toltar, "Deniz havasında piknik yapan vatandaşlarımızı teknolojiyle buluşturmanın sevincini birlikte yaşıyoruz. Pikniğe gelen ya da burada ikamet edenlerin cep telefonu, dizüstü bilgisayar ve tabletlerinden tüm internet işlemlerini hızlı ve kolay bir şekilde gerçekleştirmelerine imkan sağlamak amacındayız. Uygulamanın kent tanıtımına katacağı yarar kadar, vatandaşlarımızın sağlanan ayrıcalıklı bir hizmet olacaktır. Ücretsiz interneti tüm ilçemizle buluşturma çalışmalarımız devam edecektir" dedi.

(UK-İÇ)



10.08.2017 15:19:15 TSI

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