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Tekstilkent'in çehresi değişecek

10 Ağustos 2017 Perşembe, 15:18
Tekstilkent'in çehresi değişecek

(Fotoğraflı)

GAZİANTEP (İHA) - Şahinbey Belediyesi tarafından Tekstilkent Mahallesi'ne yaptırılan 3 katlı 271 araçlık otopark inşaatı hızla sürüyor
Şahinbey Belediyesi, Şahinbey'in gelişen mahallerinden olan Tekstilkent Mahallesi için çalışmalarını sürdürüyor. Triko ve penye sektörünün yeni alanı olacak olan Tekstilkent Mahallesi'ne Şahinbey Belediyesi tarafından 3 bin 395 metrekare alan üzerine yapılan 3 katlı 271 araçlık otopark çalışması ve hayırseverlerin desteği ile cami yapımı inşaatı tüm hızıyla devam ediyor.
Mahallemiz her yönüyle gelişiyor
Şahinbey İlçesi'nin çehresini değiştiren Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu Tekstilkent Mahallesinde esnafın her ihtiyacının düşünülerek çalışmalar yapıldığına dikkati çekerek, "Gaziantep'teki bütün penyeciler ve trikotajcıların üretim merkezi olacak olan Tekstilkent Mahallemiz hızla gelişiyor. Bizde bu yapılaşmaya uygun olarak, gerekli çalışmalarımızı hızlı bir şekilde yapıyoruz. Aynı zamanda bu bölgede ihtiyaç duyulan cami inşaatımızda devam ediyor. Cami inşaatının yanında ise belediyemiz mülkünde olan yaklaşık 3000 m2 alan üzerine 3 katlı otopark inşa ediyoruz. Otoparkın üstü de caminin meydanı olacak. Amacımız bu mahallemizi her yönüyle geliştirmek. Gaziantep'in ticaretine, ekonomisine ve esnafına ciddi bir katkı sağlamak istiyoruz. Otoparkımızı birkaç ay içerisinde tamamlayarak vatandaşımızın hizmetine sunacağız" dedi.
(AKG-SD-Y)

10.08.2017 15:21:11 TSI
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