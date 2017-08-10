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Toru ailesine taziye ziyaretleri sürüyor

- Vali Erin Toru ailesine başsağlığı ziyaretinde bulundu



(Fotoğraflı)



ŞANLIURFA (İHA) - Şanlıurfa'da geçtiğimiz gün geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitiren 25 yaşındaki Ahmet Toru için taziye ziyaretleri sürüyor.

Taziye ziyaretleri kapsamında, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, İl Emniyet Müdürü Veysel Tipioğlu ve İl Jandarma Alay Komutanı Nuri Öztürk kederli aileye başsağlığı dileyerek meydana gelen kazada araçta ağabeyi Ahmet Toru ile birlikte olan ve kazadan hafif sıyrıklarla kurtulan minik Abdulkadir ile acılı baba Cuma Toru'ya başsağlığı dileklerini iletti. Yeğeni Ahmet Toru'yu kazada kaybetmenin acısını yaşadıklarını dile getiren Kanal Urfa Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Toru, tek tesellilerinin aynı araçta bulunan minik Abdulkadir'in olaydan sağ kurtulmasının olduğunu söyledi. Toru, acılarını paylaşmak üzere taziye ziyaretinde bulunan Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, İl Emniyet Müdürü Veysel Tipioğlu ve İl Jandarma Alay Komutanı Nuri Öztürk'e teşekkürlerini sundu. Ağabeyini kaybetmenin üzüntüsünü yaşayan ve vatani görevini yapmak üzere Kocaeli Kandıra'da bulunan Mehmet Toru ise olay sonrası İl Jandarma Alay Komutanı Nuri Öztürk'ün girişimleri sonucu yapılan görüşmeler sonrası birliğinden izin alarak baba evine ağabeyinin cenazesine geldi. Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, taziye ziyaretinde acılı aileye başsağlığı dileyerek minik Abdulkadir'e çeşitli oyuncaklar verdi ve bir süre onunla ilgilendi. İl Emniyet Müdürü Veysel Tipioğlu da, baba Cuma Toru'ya taziye dileklerini ileterek Allah geride kalanlara sabırlar versin dedi.

İl Jandarma Alay Komutanı Nuri Öztürk ise, yaşanan olayın son derece acı olduğunu belirterek kederli Toru Ailesi'ne taziye dileklerini iletti.

(BB-SD-Y)



10.08.2017 15:22:57 TSI

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