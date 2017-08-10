ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ŞANLIURFA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Toru ailesine taziye ziyaretleri sürüyor

10 Ağustos 2017 Perşembe, 15:20
Toru ailesine taziye ziyaretleri sürüyor
Toru ailesine taziye ziyaretleri sürüyor
- Vali Erin Toru ailesine başsağlığı ziyaretinde bulundu

(Fotoğraflı)

ŞANLIURFA (İHA) - Şanlıurfa'da geçtiğimiz gün geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitiren 25 yaşındaki Ahmet Toru için taziye ziyaretleri sürüyor.
Taziye ziyaretleri kapsamında, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, İl Emniyet Müdürü Veysel Tipioğlu ve İl Jandarma Alay Komutanı Nuri Öztürk kederli aileye başsağlığı dileyerek meydana gelen kazada araçta ağabeyi Ahmet Toru ile birlikte olan ve kazadan hafif sıyrıklarla kurtulan minik Abdulkadir ile acılı baba Cuma Toru'ya başsağlığı dileklerini iletti. Yeğeni Ahmet Toru'yu kazada kaybetmenin acısını yaşadıklarını dile getiren Kanal Urfa Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Toru, tek tesellilerinin aynı araçta bulunan minik Abdulkadir'in olaydan sağ kurtulmasının olduğunu söyledi. Toru, acılarını paylaşmak üzere taziye ziyaretinde bulunan Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, İl Emniyet Müdürü Veysel Tipioğlu ve İl Jandarma Alay Komutanı Nuri Öztürk'e teşekkürlerini sundu. Ağabeyini kaybetmenin üzüntüsünü yaşayan ve vatani görevini yapmak üzere Kocaeli Kandıra'da bulunan Mehmet Toru ise olay sonrası İl Jandarma Alay Komutanı Nuri Öztürk'ün girişimleri sonucu yapılan görüşmeler sonrası birliğinden izin alarak baba evine ağabeyinin cenazesine geldi. Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, taziye ziyaretinde acılı aileye başsağlığı dileyerek minik Abdulkadir'e çeşitli oyuncaklar verdi ve bir süre onunla ilgilendi. İl Emniyet Müdürü Veysel Tipioğlu da, baba Cuma Toru'ya taziye dileklerini ileterek Allah geride kalanlara sabırlar versin dedi.
İl Jandarma Alay Komutanı Nuri Öztürk ise, yaşanan olayın son derece acı olduğunu belirterek kederli Toru Ailesi'ne taziye dileklerini iletti.
(BB-SD-Y)

10.08.2017 15:22:57 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Demirkol vatandaşın sorunlarını dinledi
YEREL

DEMİRKOL VATANDAŞIN SORUNLARINI DİNLEDİ
Müdür Ateş, kalp nakli bekleyen personele ziyaret
YEREL

MÜDÜR ATEŞ, KALP NAKLİ BEKLEYEN PERSONELE ZİYARET
Büyükşehirden dar gelirli ailelere giyim yardımı
YEREL

BÜYÜKŞEHİRDEN DAR GELİRLİ AİLELERE GİYİM YARDIMI
ŞUSKİ'de içme suyu hattı seferberliği
YEREL

ŞUSKİ'DE İÇME SUYU HATTI SEFERBERLİĞİ
Eyyübiye'nin 2 mahallesinde daha tapu sevinci
YEREL

EYYÜBİYE'NİN 2 MAHALLESİNDE DAHA TAPU SEVİNCİ
İlçe merkezine 80 kilometre uzaklıktaki mahallelere de yol götürülüyor
YEREL

İLÇE MERKEZİNE 80 KİLOMETRE UZAKLIKTAKİ MAHALLELERE DE YOL GÖTÜRÜLÜYOR
Birecik'te Buğday Pazarının temeli atıldı
YEREL

BİRECİK'TE BUĞDAY PAZARININ TEMELİ ATILDI
Bu havuzlarda milli sporcular yetişecek
YEREL

BU HAVUZLARDA MİLLİ SPORCULAR YETİŞECEK
Besi Organize'de çalışmalar sürüyor
YEREL

BESİ ORGANİZE'DE ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR
Şanlıurfa'da spor ve güvenlik kurulu toplandı
YEREL

ŞANLIURFA'DA SPOR VE GÜVENLİK KURULU TOPLANDI
Siverek Zaza Dil, Kültür ve Tarih Derneği açıldı
YEREL

SİVEREK ZAZA DİL, KÜLTÜR VE TARİH DERNEĞİ AÇILDI
Engelli mültecilere tekerlekli sandalye dağıtıldı
YEREL

ENGELLİ MÜLTECİLERE TEKERLEKLİ SANDALYE DAĞITILDI
Muay Thai Sporcularından Siverek'e 2 Altın Kemer
YEREL

MUAY THAİ SPORCULARINDAN SİVEREK'E 2 ALTIN KEMER
Siverek sıcak asfaltla buluşuyor
YEREL

SİVEREK SICAK ASFALTLA BULUŞUYOR
Fosillerin gizemi Şanlıurfa Piazza'da açığa çıkıyor
YEREL

FOSİLLERİN GİZEMİ ŞANLIURFA PİAZZA'DA AÇIĞA ÇIKIYOR
Fuar merkezi projesinin tanıtımı gerçekleştirildi
YEREL

FUAR MERKEZİ PROJESİNİN TANITIMI GERÇEKLEŞTİRİLDİ