Erciyes Üniversitesi AKADEMİ'nin 4. sayısı çıktı
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KAYSERİ (İHA) - Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Basın-Yayın Müdürlüğü tarafından hazırlanan Erciyes Üniversitesi AKADEMİ Gazetesi'nin 4. sayısı çıktı.
Gazetenin Temmuz sayısının manşetinde 15 Temmuz 2017 tarihinde Erciyes Üniversitesi tarafından düzenlenen "15 Temmuz Şehitleri Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü" etkinlikleri yer alıyor.
Gazetenin başyazısında ise ERÜ Rektörü Prof. Dr. Muhammet Güven'in, üniversite sınavı sonrası Erciyes Üniversitesi'ni tercih eden öğrencilere yönelik yazısı bulunuyor.
24 sayfalık gazetede Erciyes Üniversitesinde son 3 aylık dönemde gerçekleştirilen eğitim, bilim, kültür-sanat ve spor etkinlikleri yer alıyor.
(SK)
10.08.2017 15:31:17 TSI
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