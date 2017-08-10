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Nurullah Caddesi'ndeki asfaltlama çalışmaları tamamlandı



(Fotoğraflı)



Abidin Yel

ŞIRNAK (İHA) - Cizre Belediyesi Orhan Doğan Caddesini Hastane Caddesi'ne bağlayan Nurullah Caddesi'ndeki yol yapım ve asfaltlama çalışmalarını tamamlayarak yolu ulaşıma açtı.

Cizre Belediyesi Orhan Doğan Caddesini Hastane Caddesi'ne bağlayan Nurullah Caddesi'ndeki yol yapım, asfaltlama çalışmasını tamamladı. Stabilize çalışmaları yapılıp asfalt dökümü için hazır hale getirilen caddede asfaltlama çalışmaları da tamamlandı. Daha önce tozdan, çukurdan, çamurdan geçilmeyen caddeyi asfaltlayarak yeni ve temiz bir görünüme kavuşturan Cizre Belediyesi Dicle Mahallesi Nurullah Caddesi'ndeki alt yapı çalışmaları, içme suyu, yağmur suyu ve kanalizasyon gibi eskimiş alt yapı hatlarını yenileyerek yol yapım ve asfaltlama çalışmasını da tamamladı. Çalışmaların son bulmasıyla birlikte esnaf ve vatandaşlar derin bir nefes alırken cadde yeni ve temiz görünümü ile trafiğe açıldı.

(AY-MP-Y)



10.08.2017 15:35:03 TSI

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