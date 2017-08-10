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Müdür Ateş, kalp nakli bekleyen personele ziyaret



(Fotoğraflı)



Enver Zencirci

ŞANLIURFA (İHA) - Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesi Milli Eğitim Müdürü Sinan Ateş, kalp krizi geçiren ve ardından kalp nakli bekleyen kurum personelini ziyaret ederek, geçmiş olsun temennisinde bulundu.

Viranşehir İlçe Milli Eğitim Müdürü Sinan Ateş, rahatsızlığı nedeniyle tedavi gören İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Muhasebe Memuru Seyihtah Çoban'ı, tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti. Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma hastanesinde yaklaşık 7 aydır kalp nakli bekleyen Çoban'a 'geçmiş olsun' temennisinde bulundu.

Müdür Ateş, Çoban'ın durumu ile ilgili bilgi aldı. Ziyaretten memnuniyetini dile getiren Memur Seyithan Çoban, kendisi için iyi bir moral olduğunu ifade etti.

(EZ-SD-Y)



10.08.2017 15:38:38 TSI

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