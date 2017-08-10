Küpe numarası olamayan hayvanlar jandarma engeline takıldı
ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir'de küpe numarası olmadan 50 küçükbaş hayvanı taşıyan şahıs hakkında inceleme başlatıldı.
Olay, Çifteler Sakaryabaşı mevkiinde yaşandı. E.Ç. isimli şahıs, 50 küçükbaş hayvanı kamyonetle taşırken jandarma ekiplerinin yaptığı kontrole takıldı. Küme numarası olmadığı tespit edilen hayvanlar, idari yaptırım cezası uygulanmak üzere Çifteler Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü'ne teslim edildi.
(MSY-Y)
10.08.2017 15:52:35 TSI
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