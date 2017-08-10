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Karahayıt Mahallesi Düğün Salonu yenilendi

10 Ağustos 2017 Perşembe, 15:52
Karahayıt Mahallesi Düğün Salonu yenilendi
Karahayıt Mahallesi Düğün Salonu yenilendi

(Fotoğraflı)

Murat Uçkaç
AYDIN (İHA) - Efeler Belediyesi ekipleri tarafından Karahayıt Mahallesi'nde bulunan düğün salonu yenilerek modern bir görünüme kavuşturuldu.
Efeler Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü İnşaat Ekibi tarafından yapılan çalışmalarda, düğün salonun tüm elektrik ve su tesisatları bakım ve onarımdan geçirilerek yenilendi. Ekipler tarafından çatısı da yenilenen düğün salonunda çeşitli etkinlikler için de sahne oluşturuldu.
Merkez mahallelerde verilen hizmetin aynısını köyden mahalleye dönüşen yerleşim alanlarına da götürdüklerini ifade eden Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan, "Ekiplerimizin programları dahilinde tüm çalışmalarımız eksiksiz sürüyor. Muhtarlarımızın talepleri doğrultusunda eksiklikleri gideriyor, vatandaşlarımıza hizmet ediyoruz. Düğün salonumuzun yeni hali mahallemizdeki evlilik çağındaki gençlerini de mutlu etti" dedi.
(MU-İK)

10.08.2017 15:55:06 TSI
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