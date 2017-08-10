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Demirkol vatandaşın sorunlarını dinledi



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ŞANLIURFA (İHA) - Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, mahalle gezileri kapsamında esnaf ve vatandaşlarla buluşma programlarını sürdürerek, Atatürk ve Şehitlik Mahallelerinde vatandaşların sorunlarını dinledi.

Demirkol, sabah saatlerinde beraberinde birim müdürleriyle birlikte Atatürk Mahallesini ziyaret etti. Mahalle Muhtarı Mahmut Karadaş tarafından karşılanan heyet, işyerlerinde esnafla bir araya geldi. Esnafın talep ve teşekkürlerini dinleyen Başkan Demirkol, iletilerin çözümü için de beraberindeki birim müdürlerine talimat verdi. Mahalle sakinleriyle de görüşerek, yapılan çalışmalarla ilgili görüş alışverişinde bulunan Demirkol, çalışmaların artarak devam edeceğini vurguladı. Başkan Fevzi Demirkol, Atatürk Mahallesinin ara sokaklarında 3 tekerlekli bisikletlerle ilaçlama, 1 tonluk küçük araçlarla da temizlik çalışmaları yaptıklarını ifade etti. Mahallede yapılan çalışmalarla ilgili muhtar ve birim müdürleriyle istişarede bulunan Demirkol, vatandaşların da sorunlarını dinledi.

Şehitlik Mahallesini ziyaret etti

Başkan Fevzi Demirkol, Atatürk Mahallesindeki gezi ve incelemelerinin tamamlanmasının ardından beraberindeki birim müdürleriyle birlikte Şehitlik Mahallesine geçti. Burada da, vatandaşlarla görüşerek çalışmalarla ilgili fikir alışverişinde bulunan Demirkol, incelemelerini tamamladıktan sonra mahalleden ayrıldı.

(BB-SD-Y)



10.08.2017 16:00:42 TSI

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