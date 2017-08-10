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Ereğli Belediyesinden gezi programı



(Fotoğraflı)



KONYA (İHA) - Konya'nın Ereğli İlçe Belediyesi, kültür gezileri kapsamında kırsel kesimlerde ikamet eden vatandaşları için Konya gezisi düzenledi.

Ereğli Belediyesi kültü gezilerini sürdürüyor. Bu kapsamda ilçedeki kırsel mahallelerde ikamet eden vatandaşlar için Konya gezisi düzenlendi. Ereğli Belediye Başkanı Özkan Özgüven yaptığı açıklamada, "Hemşehrilerimize kültürümüzü tanıtıyoruz. Bir toplumun kültürünü bilmesi geçmişiyle yaşadığı ana köprü oluşturarak tarihini gelecek nesillere taşımasını sağlar. Her toplum geçmişini iyi bilmelidir. Biz de bu kapsamda vatandaşlarımızı Konya'ya götürerek eşsiz kültürümüzü tanıtıyoruz. Konya'mızın eşsiz mimarisi, kıymetli şahsiyetleri, değerli yerleri ile bir güne sığacak güzel bir program yapıyoruz. Fiziki Belediyeciliğin yanında sosyal ve kültürel belediyecilik kapsamında da önemli projelerle halkımızı mutlu etmek için çalışıyoruz. Bu programlara olan rağbet ve güzel düşüncelerse doğru işler yaptığımızın ispatıdır. Hemşehrilerimizin olumlu dönüşleri bizleri mutlu ederken yeni projeler konusunda da kamçılıyor" dedi.

Geziye katılan vatandaşlar ise, düzenlenen organizasyon için belediye başkanına teşekkür etti.

(AH-Y)



10.08.2017 16:05:39 TSI

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