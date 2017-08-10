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Bartın Üniversitesi'nde lisans kontenjanlarının yüzde 88'i doldu



(Fotoğraflı)



Halil Tekin

BARTIN (İHA) - Bartın Üniversitesi, Lisans Yerleştirme Sınavı (LYS) sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte lisans kontenjanlarının yüzde 88'i doldu.

2017 ÖSYS sonuçlarına göre Bartın Üniversitesi lisans kontenjanlarının yüzde 88'i, ön lisans kontenjanlarının yüzde 69'u doldu. Bu sonuçlarla birlikte Bartın Üniversitesi'ne 3 bin 534 öğrenci kayıt yaptırmaya hak kazanırken, Edebiyat Fakültesinde 10 program, Eğitim Fakültesinde 6 program, Fen Fakültesinde 2 program, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde 4 program, İslami İlimler ile Orman Fakültesinde 2 program yüzde 100 doluluk oranına ulaştı. Ayrıca Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunda 8 program, Meslek Yüksekokulunda 4 program ve Ulus Meslek Yüksekokulunda ise bir programın kontenjanı tam olarak doldu.

Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, Bartın Üniversitesi'ne yerleşen öğrencileri tebrik ederek, "ÖSYS yükseköğretim programlarına merkezi yerleştirme sonuçlarının açıklanmasıyla, 3 bin 534 öğrenci Üniversitemiz ailesine katılmaya hak kazandı. Genel doluluk oranının yüzde 81 olduğu üniversitemizde, ek yerleştirmelerde kontenjanların dolacağını ön görüyoruz. Bartın Üniversitesi'ni kazanan değerli öğrencilerimi ve ailelerini tebrik eder, başarılarının devamını dilerim" dedi.

Kayıtların 11-16 Ağustos tarihleri arasında e-devlet üzerinden gerçekleşeceği Bartın Üniversitesi'nde dersler 11 Eylül'de başlayacak.

(HT-İÇ)



10.08.2017 16:07:31 TSI

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