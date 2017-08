YEREL HABERLER / SAMSUN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Vali ve başkan tütün dizdi

SAMSUN (İHA) - Samsun Valisi Osman Kaymak ile Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz Bafra ilçesinde ziyaret ettikleri Tütün Müzesinde tütün dizdi.

Vali Osman Kaymak ile birlikte Bafra ilçesindeki temaslarını sürdüren Başkan Yılmaz, Vali Kaymak'a Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan Bafra Tütün Müzesini gezdirdi. Konuklar tarafından fabrika dönemlerine ve geçmişteki üretim kademelerine ait her türlü aletin bulunduğu müze büyük ilgi gördü. Başkan Yılmaz, Vali Kaymak ve beraberindekilere çocukken çok tütün dizdiğini belirterek o günleri anlattı.



"O saati alabilmek için tatil boyunca tütün dizdim"

İlk saatini tütün dizerek kazandığı para ile aldığını söyleyen Yılmaz, "Çocukluk yıllarımın büyük bir bölümü tütün kırıp dizmekle geçti. Gece olurdu uyku bastırır biz hala tütün dizerdik. Hatta bazen artık uykusuzluk öyle bir hal alırdı ki tütün iğnesini çok elime batırdım. Hiç unutmuyorum çok istediğim bir saat vardı. Tatil boyunca o saati alabilmek için tütün dizmiştim. Kazandığım o parayla da gittim o saati aldım. Duygulanmamak elde değil. Yıllar ne de çabuk geçmiş. Bu müzeye her geldiğimde o anılar tekrar gözümde canlanıyor" dedi.

Sonrasında Başkan Yılmaz, müze önünde yetiştirilen tütünleri kırıp dizdi. Çocukluk yıllarında Çarşamba'da çiftçilikle uğraşan ailesi ile birlikte günlerce tütün kırıp tütün dizen Başkan Yılmaz, hem nostaljik bir an yaşadı hem de bu konudaki becerisinden hiçbir şey kaybetmediğini bir kez daha herkese göstermiş oldu.

10.08.2017 16:15:29 TSI

