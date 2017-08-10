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Yüksel: "Pozitif ayrımcılığı önemsemek zorundayız"

- Samsun Vali Yardımcısı Recep Yüksel:

- "Çalışma hayatından tutunda şiddete ve kadar erken yaşta evliliğe varıncaya kadar hala sıkıntılarla karşılaşıyoruz. O yüzden hem ülkemizde hem ilimizde pozitif ayrımcılığı önemsemek zorundayız"



(Fotoğraflı)



Kenan Akyüz

SAMSUN (İHA) - Kadına yönelik cinsiyet ayrımcılığın önlenmesine yönelik çalışmaların artırılması gerektiğini belirten Samsun Vali Yardımcısı Recep Yüksel, pozitif ayrımcılığın önemsenmesi gereken bir konu olduğunu söyledi.

Samsun İl Kadın Hakları Koordinasyon Kurulu Toplantısı Samsun Vali Yardımcısı Recep Yüksel başkanlığında yapıldı. Samsun Valiliğinde yapılan toplantıda Samsun Valiliği Yerel Eşitlik Birim Sorumlusu Hicran Karadoğan Kınık, 2016-2017 yıllarına ait çalışma planları ve erken yaşta evliliklerin önlenmesi eylem planı sunumunu yaptı.



"Pozitif ayrımcılığın anayasamıza girdiğini göreceğiz"

Kadınlara yönelik pozitif ayrımcılıkla ilgili konuşan Samsun Vali Yardımcısı Recep Yüksel, "Geçen günlerde TBMM erken yaşta evliliklerin önlenmesiyle ilgili ilk kez bir araştırma komisyon kurdu. Nisan-Mayıs gibi tüm kurumlara iki genelge gönderdik. Ülkemizin taraf olduğu sözleşmelerin uygulanmasıyla ilgili. Sonraki senelerde hep birlikte göreceğiz ki Türkiye anayasasına pozitif ayrımcılığı koymuş ender ülkelerden bir tanesi olacak. Biz bunu hem ülke olarak hem il olarak hayata geçirmek zorundayız. Kadına yönelik cinsiyet ayrımcılığının önlenmesine yönelik çalışmaları daha da artırmalıyız. Bu medeni ve köklü bir ülke olmamızın gereği. Bu tablolara baktığımızda kadınların lehine daha fazla çalışmanın yapılması gerektiğini görüyoruz. Çalışma hayatından tutunda şiddete ve erken yaşta evliliğe varıncaya kadar hala sıkıntılarla karşılaşıyoruz. O yüzden hem ülkemizde hem ilimizde pozitif ayrımcılığı önemsemek zorundayız" dedi.

(KA-SLH-Y)



10.08.2017 16:21:27 TSI

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