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Aksaray'da Otomobil, Motosiklet, Mobilya ve Beyaz Eşya Fuarı açıldı

10 Ağustos 2017 Perşembe, 16:23
Aksaray'da Otomobil, Motosiklet, Mobilya ve Beyaz Eşya Fuarı açıldı
Aksaray'da Otomobil, Motosiklet, Mobilya ve Beyaz Eşya Fuarı açıldı

(Fotoğraflı - Görüntülü)

Yasin Can
AKSARAY (İHA) - Aksaray'da 2'inci Otomobil, Motosiklet, Mobilya ve Beyaz Eşya Fuarı açıldı.
Aksaray'da bu yıl 2'incisi düzenlenen Otomobil, Motosiklet, Mobilya ve Beyaz Eşya Fuarı Pazar Semt Pazarı'nda açıldı. Gerçekleştirilen açılışa çok sayıda davetlinin yanı sıra AK Parti Aksaray Milletvekili Mustafa Serdengeçti, Belediye Başkan Vekili Güven Kemarkaya, kamu kurum ve kuruluş müdürleri, STK başkanları ve çok sayıda davetli katıldı.
Açılış öncesi bir konuşma yapan AK Parti Milletvekili Mustafa Serdengeçti, Aksaray'a hizmet etmek, büyük ve değerli bir hazineyi taşımak ve muhafaza etmek gibidir. Bu hazineyi korumak ve taşımak için ne kadar güçlü eller uzanırsa biz o kadar mutlu oluruz. Eğer davamız Aksaray'a hizmet etmekse, bu insanlara hizmet etmekse ve dolayısıyla vatanımıza, milletimize hizmet etmekse herkes elini taşın altına koymalıdır. Aksaray'a hizmet etmek sadece vekillerin veya sadece belediye başkanının görevi olmamalıdır. Aksaray'daki bütün sivil toplum kuruluşları, bütün odalarımız, bütün borsalarımız, hatta Aksaray'da görev yapan bütün il müdürlerinin görevi olmalıdır" dedi.
Yapılan konuşmaların ardından Aksaray Ticaret ve Sanayi Odası tarafından organize edilen fuarın açılışı protokol üyeleri tarafından açılış kurdelesi kesildi.
(YC-AH-Y)

10.08.2017 16:25:27 TSI
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