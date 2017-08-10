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Özel öğrencilerden özel veda programı

10 Ağustos 2017 Perşembe, 16:32
Özel öğrencilerden özel veda programı
Özel öğrencilerden özel veda programı

(Fotoğraflı)

KONYA (İHA) - Konya Büyükşehir Belediyesi Genç KOMEK Yaz Okulu'na katılan özel eğitimli öğrenciler, veda programı düzenleyerek öğrendiklerini sevdikleriyle paylaştı.
Konya Büyükşehir Belediyesi Genç KOMEK Yaz Okulu kapsamında eğitim gören 35 özel öğrenci, çok özel bir veda programı düzenledi. Öğretmen Fatma Menekşe Özel Eğitim Uygulama Okulu'ndaki sınıfta Genç KOMEK Yaz Okulu müfredatına uygun olarak, "Dinimiz ve Değerlerimiz", "Spor" ve "Sanat" başlıklarında eğitim alan özel öğrenciler, abdest almayı, Kur'an okumayı, adab-ı muaşeret kurallarını öğrendi. Öğrenme ve hafıza güçlüğü çeken öğrencilere görsel hafızayı artırıcı materyallerin kullanıldığı eğitimlerde iki öğrenciye bir öğretmen eğitim verdi. Genç KOMEK Yaz Okulu'ndaki eğitimlerinin ardından Büyükşehir Belediyesi Mevlana Kültür Merkezi'nde veda programı düzenleyen özel öğrenciler, programda Kur'an-ı Kerim, ilahiler ve şiirlerle öğrendiklerini sergiledi.
Duygusal anların yaşandığı ve yoğun ilgi gören programa katılan Konya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Abdulmelik Ötegen, KOMEK'in 500 bin kişiye eğitim vererek Türkiye'ye örnek olduğunu, özel öğrencilerin KOMEK'te ayrı bir yeri olduğunu belirterek, "Bu kadar özel bir toplulukla bir arada olmaktan mutluluk duyuyoruz. Sizler KOMEK'in şeklini, ufkunu geliştiriyorsunuz" dedi.
(AH-Y)

10.08.2017 16:33:58 TSI
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