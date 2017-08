YEREL HABERLER / ADIYAMAN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Samsat'taki İmam hatip okulunda eğitim kalitesi artıyor

Samsat'taki İmam hatip okulunda eğitim kalitesi artıyor



(Fotoğraflı)



Fahrettin Çelik

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'ın Samsat ilçesinde önümüzdeki eğitim öğretim yılında hafızlık sınıfının oluşturulması ve imam hatip okulunda kalitenin arttırılması konusunda toplantı gerçekleştirildi.

Samsat Kaymakamı Yusuf Yıldırım'ın da katıldığı toplantıya Samsat İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdullah Akın, Samsat İlçe Müftüsü Mehmet Seri Doğru, İmam Hatip Okulları Platformu Koordinatörü Yakup Akıncıoğlu, İmam Hatip okul müdürleri ile sivil toplum kuruluş temsilcilerinin iştiraki ile gerçekleştirildi. İmam Hatip Okulları Platformu Koordinatörü Yakup Akıncıoğlu, Adıyaman ve Türkiye'de imam hatip okullarının durumları, başarıları ve hafızlık kursları hakkında geniş bilgiler vererek, kalitenin arttırılması için yoğun bir çaba içerisinde olduklarını ifade etti. Akıncıoğlu, "Velilerimizin bilgilendirilerek imam hatip ruhunun verilmesi için platform olarak yoğun bir çaba içerisinde olmalıyız. Samsat ilçemizde yüzdelik olarak imam hatiplere devam konusunda çok iyi durumdayız. Bunun devamı ve kalitenin arttırılmasını amaçlıyoruz. Samsat ilçemizde hafızlık sınıfının oluşturulması için de çalışmalarımızı yoğunlaştırdık. İnşallah daha iyi bir noktaya geleceğiz" dedi. Samsat Kaymakamı Yusuf Yıldırım ise yaptığı açıklamada, milli ve manevi değerlerine bağlı, başarılı öğrencilerin yetiştirilmesi için İdare olarak her türlü çalışmaya destek olacaklarını ve depremin olumsuz etkilerine rağmen yapılması gereken her türlü fedakarlıktan kaçınmayacaklarını söyledi.

Kaymakam Yıldırım, "Devlet olarak en önemli görevlerimizden bir tanesi başarılı, ahlaklı, kendisi, ailesi ve topluma yararlı bireylerin yetiştirilmesidir. Bu anlamda yapılacak her türlü çalışmada aktif rol almak zorundayız. Ülkemizin ve milletimizin bekası için milli ve manevi değerlerine sahip bir gençlik yetiştirmek durumundayız" şeklinde konuştu.

(FÇ-SD-Y)



10.08.2017 16:47:16 TSI

NNNN