Edirne'de dilenci operasyonu
(Fotoğraflı)
Ahmet Cafer
EDİRNE (İHA) - Edirne Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Selimiye Camisi çevresinde ve Saraçlar Caddesinde dilencilere yönelik operasyon düzenledi.
Edirne Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların dini duygularını istismar ederek dilencilik yapan 3 kişi üzerinde yaptıklarını aramada elde ettikleri 162 TL'ye el koydu. Dilencilere 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun 33'üncü Maddesi gereğince 109 TL idari para cezası uygulandı.
Zabıta ekipleri, vatandaşların duygularını istismar ederek dilenciliği bir meslek haline getirmiş kişi ve kişilere yönelik denetimlerin devam edeceğini bildirdi.
(AC-MEF-Y)
10.08.2017 17:01:07 TSI
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