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Başbakanlık Başdanışmanı İnanç'tan Hakkari'ye ziyaret



(Fotoğraflı)



Feyzullah Taş

HAKKARİ (İHA) - Başbakan Başdanışmanı Adnan İnanç, taziye ve 'geçmiş olsun' ziyaretinde bulunmak üzere Hakkari'ye geldi.

Başdanışman İnanç, AK Parti İl Başkanı Nurettin Fırat, eski Milletvekili Abdulmuttalip Özbek ile Hakkari Valisi Cüneyit Toprak'ı makamında ziyaret ederek bir süre görüştü. İnanç ve beraberindekiler, daha sonra 5 Ağustos 2017 günü terör örgütü mensuplarınca gerçekleştirilen hain saldırıda şehit olan özel harekat polisi Erhan Konuk ve yaralanan özel harekat polisi Zekeriya Demir için taziye ve 'geçmiş olsun' ziyaretlerinde bulundular.

Hakkari İl Emniyet Müdürü S. Suvat Dilberoğlu'nu makamında ziyaret eden İnanç, "Her zaman kahraman polisimizin yanındayız. Bizlerin huzuru, güvenliği için çalışıyorsunuz. Ne yazık ki hain terör ilk planda sizleri hedef alıyor. Saldırıda şehit olan polisimize Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve polis camiasına sabırlar, yaralı olan polisimize de acil şifalar diliyorum" dedi.

Ziyaret sonrasında memnuniyetlerini dile getiren Hakkari İl Emniyet Müdürü S. Suvat Dilberoğlu ise, Başdanışman Adnan İnanç'a plaket takdim etti.

Başdanışman İnanç, ziyaretinin ardından Hakkari'den ayrıldı.

(FT-MSA-Y)



10.08.2017 17:01:13 TSI

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