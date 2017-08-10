YEREL HABERLER / MERSİN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Kaymakam Taşdan, Kuran Kursu öğrencileriyle bir araya geldi

Kaymakam Taşdan, Kuran Kursu öğrencileriyle bir araya geldi



(Fotoğraflı)



Ali Tandoğan

MERSİN (İHA) - Mersin'in Bozyazı Kaymakamı Hayatı Taşdan, İlçe Müftülüğüne bağlı yatılı kız ve erkek Kuran kurslarını ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi.

Bozyazı Kaymakamı Taşdan, İlçe Müftüsü Adem Bebek ile birlikte Denizciler Mahallesindeki yatılı Denizci Kız Kuran Kursu ve Tekeli Mahallesinde bulunan yatılı erkek Mehmet Akif Ersoy Kuran Kursunda eğitim gören öğrencileri ziyaret etti. Kaymakam Taşdan, ziyarette sınıfları gezerek öğrencilerin eğitim gördükleri yerleri, sosyal alanları, mutfak, kütüphane ve yatakhaneleri denetledi. Öğrencilerin derslerine katılarak sohbet etti. Yatılı erkek Tekeli Mehmet Akif Ersoy Kur'an Kursunda yemekhanede öğrencilerle birlikte öğle yemeği yedi.

Ziyarette konuşan Taşdan, "Kuran kursumuzda bulunan öğrencilerimizin hepsi aileleri tarafından bize emanet edilmiştir. Ailelerinin kıymetlisi olan çocuklar bizim için de kıymetlidir, bizim de evladımızdır, göz bebeğimizdir. Ziyaretteki ana amacımız, çocuklarımızın yaşam alanlarını, ders gördükleri sınıfları, yatakhaneleri ve yemekhaneleri görmek, varsa eksikliklerini gidermek, sohbet edip, isteklerini dinleyip çözüme kavuşturmak" dedi.

Kuran kurslarında görev yapan din görevlilerinin de önemli bir görev üstlendiğine vurgu yapan Taşdan, "Geleceğimiz olan çocuklarımıza kurslarda milli ve dini bilgiler veriliyor. Fedakarca görev yapan din görevlilerine teşekkür ediyorum" diye konuştu.

(ALT-Y)



10.08.2017 17:08:15 TSI

NNNN

