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Engürü Sitesi kültür sanat günlerinde ilk günden doldu taştı



(Fotoğraflı)



Suat Salgın

BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde; Ayvalık Belediyesi-Engürü Sitesi işbirliği ile Sahil-Kent Mahallesi, 4 gün sürecek bir festivale ev sahipliği yapıyor.

Engürü Sitesi tarafından özenle hazırlanan festivalin programında, Türk Sanat Müziği, Türk Halk Müziği, Ayvalık Sesini Arıyor ses yarışması, festivalin son günü ise AYFOLK Dans Ekibi ve Ayvalık Zeytin Çekirdekleri'nin müzik ziyafeti ile her zevkten insana hitap edileceği öğrenildi.

Festivalin ilk gününde Ayvalık Mesut Duran Müzik Derneği'nin sahne aldığı Türk sanat Müziği Konserinde Engürü Sitesi amfi tiyatrosu doldu taştı.

TRT Sanatçısı Selim Gönüldaş ve özel sazlar eşliğinde Solistler; Funda Öztolon ve Ahmet Karan'ın katılımlarıyla gerçekleşen konserde; koronun müthiş sesi Funda Öztolan'ın sahne aldığı konserde; Öztolan, Engürü Sitesi yönetimine ve Site Başkanı Gürsel Uslu'ya kültür ve sanata verdiği önemden dolayı teşekkür etti.

Konser gecesinin açılışında konuşan Ayvalık Belediye Başkan Yardımcısı Gökay Bacan ise; Engürü Tatil Sitesi'nin ilkleri gerçekleştirdiğini, örnek bir site olduğunu belirterek, Ayvalık Belediye'sinin yanında olarak kültür sanata verdiği destekten dolayı teşekkür etti.

Site Başkanı Gürsel Uslu da, Ayvalık Mesut Duran Derneği'ne plaket vererek program ve amaçları hakkında bilgi verdi.

Festivalin açılış konuşmasını yapan Gürsel Uslu, amaçlarının sadece site içerisine değil, tüm Ayvalık'a hitap ederek güzel organizasyonlar sunmak olduğunun altını çizdi.

Uslu, "Daha önceki festivalde de belirttiğim gibi bu yıl üçüncüsünü düzenleyeceğimiz festivalde kültüre, sanata olan ilgiyi artırmak, çevreye olan duyarlılığı geliştirmek için Engürü Sitesi olarak mümkün olduğunca elimizi taşın altına koyuyoruz. Bu çabalarımızın da yerel yönetimler ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarınca da desteklendiğini ve takdir edildiğini bilmek bizi oldukça onore ediyor" dedi.

Gözbebekleri olarak nitelendirdiği festivalin kendilerinin gözbebeği olduğunu vurgulayan Başkan Uslu, "Bu organizasyonumuzun kusursuz olması için kış mevsimi boyunca hazırlık yapıyoruz. Bölgemizin ve mahallemizin eksiklerini yöneticilerimizin büyük desteği ile bir bir çözüme kavuşturuyoruz. Ayvalık'ın gururla övüneceği bir site kurduğumuzu düşünüyorum. Kültür Sanat Günleri ile eşzamanlı olarak sitemizde gerçekleştirdiğimiz Çevre Sempozyumları ile de ilçemiz için önem arz eden hususlara değinip, hepimizi ilgilendiren sorunlara yetkin kişiler ile birlikte çözüm arıyoruz ve üretiyoruz. Bu toplantıların ne denli etkili olduğunun en net örneği ilçemiz sınırları içinde kurulan Balık Çiftlikleri konusunda elde ettiğimiz başarıdır. 'Başka Ayvalık Yok, Korumalıyız' parolasıyla çıktığımız bu yolda iktidar, muhalefet, sivil toplum örgütleri ile el ele verirsek üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir şeyin olamayacağını belirtmek isterim. Özellikle bazı isimlerin altını çizmek istiyorum. Balık Çiftlikleri konusunda özverili çabalarıyla desteğini hissettiğimiz Ayvalık Belediye Başkanı Sayın Rahmi Gençer'e, mahkeme kararı dahi sonuçlanmadan Balık Çiftliklerinin kaldırılmasında etkin bir rol üstlenen Ak Parti Ayvalık İlçe Teşkilatı Başkanı Sayın Hakan Kayaalp'e ve emeği geçen tüm sivil toplum örgütlerine Sahilkent Mahallesi ve civar sakinleri adına şükranlarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı.

Gürsel Uslu'nun açılışı konuşmasının ardından Ayvalık Belediyesi Mesut Duran Müzik Derneği bünyesindeki TSM korosu festivalin açılış konserini verdi. Festival alanını hınca hınç dolduran sanaseverler konser sonunda sanatseverleri ayakta alkışladı.

(SS)



10.08.2017 17:08:27 TSI

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