ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / BALIKESİR HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Engürü Sitesi kültür sanat günlerinde ilk günden doldu taştı

10 Ağustos 2017 Perşembe, 17:06
Engürü Sitesi kültür sanat günlerinde ilk günden doldu taştı
Engürü Sitesi kültür sanat günlerinde ilk günden doldu taştı

(Fotoğraflı)

Suat Salgın
BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde; Ayvalık Belediyesi-Engürü Sitesi işbirliği ile Sahil-Kent Mahallesi, 4 gün sürecek bir festivale ev sahipliği yapıyor.
Engürü Sitesi tarafından özenle hazırlanan festivalin programında, Türk Sanat Müziği, Türk Halk Müziği, Ayvalık Sesini Arıyor ses yarışması, festivalin son günü ise AYFOLK Dans Ekibi ve Ayvalık Zeytin Çekirdekleri'nin müzik ziyafeti ile her zevkten insana hitap edileceği öğrenildi.
Festivalin ilk gününde Ayvalık Mesut Duran Müzik Derneği'nin sahne aldığı Türk sanat Müziği Konserinde Engürü Sitesi amfi tiyatrosu doldu taştı.
TRT Sanatçısı Selim Gönüldaş ve özel sazlar eşliğinde Solistler; Funda Öztolon ve Ahmet Karan'ın katılımlarıyla gerçekleşen konserde; koronun müthiş sesi Funda Öztolan'ın sahne aldığı konserde; Öztolan, Engürü Sitesi yönetimine ve Site Başkanı Gürsel Uslu'ya kültür ve sanata verdiği önemden dolayı teşekkür etti.
Konser gecesinin açılışında konuşan Ayvalık Belediye Başkan Yardımcısı Gökay Bacan ise; Engürü Tatil Sitesi'nin ilkleri gerçekleştirdiğini, örnek bir site olduğunu belirterek, Ayvalık Belediye'sinin yanında olarak kültür sanata verdiği destekten dolayı teşekkür etti.
Site Başkanı Gürsel Uslu da, Ayvalık Mesut Duran Derneği'ne plaket vererek program ve amaçları hakkında bilgi verdi.
Festivalin açılış konuşmasını yapan Gürsel Uslu, amaçlarının sadece site içerisine değil, tüm Ayvalık'a hitap ederek güzel organizasyonlar sunmak olduğunun altını çizdi.
Uslu, "Daha önceki festivalde de belirttiğim gibi bu yıl üçüncüsünü düzenleyeceğimiz festivalde kültüre, sanata olan ilgiyi artırmak, çevreye olan duyarlılığı geliştirmek için Engürü Sitesi olarak mümkün olduğunca elimizi taşın altına koyuyoruz. Bu çabalarımızın da yerel yönetimler ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarınca da desteklendiğini ve takdir edildiğini bilmek bizi oldukça onore ediyor" dedi.
Gözbebekleri olarak nitelendirdiği festivalin kendilerinin gözbebeği olduğunu vurgulayan Başkan Uslu, "Bu organizasyonumuzun kusursuz olması için kış mevsimi boyunca hazırlık yapıyoruz. Bölgemizin ve mahallemizin eksiklerini yöneticilerimizin büyük desteği ile bir bir çözüme kavuşturuyoruz. Ayvalık'ın gururla övüneceği bir site kurduğumuzu düşünüyorum. Kültür Sanat Günleri ile eşzamanlı olarak sitemizde gerçekleştirdiğimiz Çevre Sempozyumları ile de ilçemiz için önem arz eden hususlara değinip, hepimizi ilgilendiren sorunlara yetkin kişiler ile birlikte çözüm arıyoruz ve üretiyoruz. Bu toplantıların ne denli etkili olduğunun en net örneği ilçemiz sınırları içinde kurulan Balık Çiftlikleri konusunda elde ettiğimiz başarıdır. 'Başka Ayvalık Yok, Korumalıyız' parolasıyla çıktığımız bu yolda iktidar, muhalefet, sivil toplum örgütleri ile el ele verirsek üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir şeyin olamayacağını belirtmek isterim. Özellikle bazı isimlerin altını çizmek istiyorum. Balık Çiftlikleri konusunda özverili çabalarıyla desteğini hissettiğimiz Ayvalık Belediye Başkanı Sayın Rahmi Gençer'e, mahkeme kararı dahi sonuçlanmadan Balık Çiftliklerinin kaldırılmasında etkin bir rol üstlenen Ak Parti Ayvalık İlçe Teşkilatı Başkanı Sayın Hakan Kayaalp'e ve emeği geçen tüm sivil toplum örgütlerine Sahilkent Mahallesi ve civar sakinleri adına şükranlarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı.
Gürsel Uslu'nun açılışı konuşmasının ardından Ayvalık Belediyesi Mesut Duran Müzik Derneği bünyesindeki TSM korosu festivalin açılış konserini verdi. Festival alanını hınca hınç dolduran sanaseverler konser sonunda sanatseverleri ayakta alkışladı.
(SS)

10.08.2017 17:08:27 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Başkan Uysal, altın kız Muhsine'ye kahvaltı verdi
YEREL

BAŞKAN UYSAL, ALTIN KIZ MUHSİNE'YE KAHVALTI VERDİ
Vali Yazıcı, çözüm odaklı çalışıyor
YEREL

VALİ YAZICI, ÇÖZÜM ODAKLI ÇALIŞIYOR
Burhaniye'de kan bağışı kampanyasına yoğun ilgi
YEREL

BURHANİYE'DE KAN BAĞIŞI KAMPANYASINA YOĞUN İLGİ
Zeytin Sineği ile mücadele için toplandılar
YEREL

ZEYTİN SİNEĞİ İLE MÜCADELE İÇİN TOPLANDILAR
Öğrencilere hijyen eğitimi
YEREL

ÖĞRENCİLERE HİJYEN EĞİTİMİ
Burhaniye'de Vergi Dairesi Müdürü Murat Dönmez göreve başladı
YEREL

BURHANİYE'DE VERGİ DAİRESİ MÜDÜRÜ MURAT DÖNMEZ GÖREVE BAŞLADI
Bakan Ahmet Arslan'dan termal yolun yapılmasını istediler
YEREL

BAKAN AHMET ARSLAN'DAN TERMAL YOLUN YAPILMASINI İSTEDİLER
Burhaniye'de Başkan Uysal yurtları ziyaret etti
YEREL

BURHANİYE'DE BAŞKAN UYSAL YURTLARI ZİYARET ETTİ
Paşalimanı Tesisi gün sayıyor
YEREL

PAŞALİMANI TESİSİ GÜN SAYIYOR
Başkan Gençer Altınova sahil yolundaki kavşağın ışıklandırılmasının talimatını verdi
YEREL

BAŞKAN GENÇER ALTINOVA SAHİL YOLUNDAKİ KAVŞAĞIN IŞIKLANDIRILMASININ TALİMATINI VERDİ
Dursunbeyliler Dev Organizasyonda bir araya gelecek
YEREL

DURSUNBEYLİLER DEV ORGANİZASYONDA BİR ARAYA GELECEK
Demiraslan'dan Kazdağları'nda inceleme
YEREL

DEMİRASLAN'DAN KAZDAĞLARI'NDA İNCELEME
Gönen'de &quot;spor&quot; toplantısı
YEREL

GÖNEN'DE "SPOR" TOPLANTISI
Olgay Alışık unutulmadı
YEREL

OLGAY ALIŞIK UNUTULMADI
Ayvalık Belediyesi Sarımsaklı için kolları sıvadı
YEREL

AYVALIK BELEDİYESİ SARIMSAKLI İÇİN KOLLARI SIVADI
İvrindi İmam Hatip Lisesi mezunları bir araya geldi
YEREL

İVRİNDİ İMAM HATİP LİSESİ MEZUNLARI BİR ARAYA GELDİ
Aydınlıoğlu'dan körfez ilçelerine doktor müjdesi
YEREL

AYDINLIOĞLU'DAN KÖRFEZ İLÇELERİNE DOKTOR MÜJDESİ
Burhaniye'de yardımsever sanatçıya yaş günü sürprizi
YEREL

BURHANİYE'DE YARDIMSEVER SANATÇIYA YAŞ GÜNÜ SÜRPRİZİ
Yargıtay Başkanı Cirit'i milletvekilleri ziyaret etti
YEREL

YARGITAY BAŞKANI CİRİT'İ MİLLETVEKİLLERİ ZİYARET ETTİ
Şehit ailelerini ziyaret ettiler
YEREL

ŞEHİT AİLELERİNİ ZİYARET ETTİLER