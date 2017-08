YEREL HABERLER / ADIYAMAN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Adıyaman'da içme suyu analizleri temiz çıktı

Cihan Kizir

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'da son günlerde özellikle çocuklarda yaşanan rahatsızlıkların içme suyundan kaynaklandığı yönündeki iddialar üzerine kentte periyodik olarak alınan su numunelerinin analiz sonuçlarının temiz olduğu açıklandı.

Belediye yetkilileri, Adıyaman'a beş farklı kaynaktan her gün ortalama saniye de 600-bin 400 litre su getirildiği ve su kaynaklarından düzenli olarak alınan numunelerin Atom Enerjisi Kurumuna ve Halk Sağlığı Müdürlüğüne incelenmek üzere gönderildiğini söyledi. Yapılan tetkiklerde suların temiz çıktığını belirten yetkililer, içme suyunu karşılayan Havşeri, Gürlevik, Tut Medetsiz, Kırkgöz ve Koru-Palanı kaynaklarının hepsinin de raporlarının temiz olduğunu vurguladı. Olası bir durumda ivedi bir şekilde müdahale edecek ekiplerin de yer aldığını hatırlatan yetkililer, şehir merkezine dağıtılan suların bakımsız depo gibi alanlarda bekletilmesinin kısa süre içerisinde klordaki etkiyi azalttığına da dikkat çekti.

Depo sahiplerine uyarı

Yetkililer, depolarda beklemiş suların kullanımının koliform bakteriye sebep olabileceği hatırlatılarak, depo kullananları uyardı.

Yetkililer, "Şehre getirilen kaynaklardaki sular evlere kadar gayet sağlıklı bir şekilde götürülüyor. Bu, her gün şehrin 11 farklı noktasından alınarak kimyasal ve bakteriyolojik analizlerden geçirilen Adıyaman'ın kullandığı içme suyu için yapılan analiz sonuçlarıyla da ortaya çıkıyor. Ancak doktorlarımızın bahsettiği gibi çocuklarımızın hastalıklarının ana kaynağının su olduğu da pek yanlış bir bilgi değildir. Evlerimize kadar sağlıklı su gitmesine rağmen çocuklarda çeşitli rahatsızlıklara sebep olan hastalıklı suların nedeni evlerimizde yada binamızda bulunan bakımsız su depolarıdır. Bu su depolarının bakımsız ve eski olması, depolarda bekletilen suyun taze su gibi içilmesi bu hastalıkların başlıca sebepleridir. Çünkü bekleyen suda bakteriyel oluşumları çok rahat gerçekleşebiliyor ve yine bekleyen su belli bir süre içerisinde bayatlayabiliyor. Bundan dolayı bina depolarındaki suyun her zaman taze tutulması gerekiyor. Aksi halde çocuklarda çeşitli enfeksiyonel hastalıklara sebep olunabilir. Ayrıca bunlara ek olarak su deposu kullanan vatandaşlarımızın bu depolarına rutin bakım yapmaları da nemli bir ayrıntıdır. Özellikle bağlantıların kontrolü, tablet klor kullanımı ve temizliği rutin olarak yapılmalıdır" diye konuştu.

10.08.2017 17:09:57 TSI

