ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ADIYAMAN HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Adıyaman'da içme suyu analizleri temiz çıktı

10 Ağustos 2017 Perşembe, 17:08
Adıyaman'da içme suyu analizleri temiz çıktı
Adıyaman'da içme suyu analizleri temiz çıktı

(Fotoğraflı)

Cihan Kizir
ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'da son günlerde özellikle çocuklarda yaşanan rahatsızlıkların içme suyundan kaynaklandığı yönündeki iddialar üzerine kentte periyodik olarak alınan su numunelerinin analiz sonuçlarının temiz olduğu açıklandı.
Belediye yetkilileri, Adıyaman'a beş farklı kaynaktan her gün ortalama saniye de 600-bin 400 litre su getirildiği ve su kaynaklarından düzenli olarak alınan numunelerin Atom Enerjisi Kurumuna ve Halk Sağlığı Müdürlüğüne incelenmek üzere gönderildiğini söyledi. Yapılan tetkiklerde suların temiz çıktığını belirten yetkililer, içme suyunu karşılayan Havşeri, Gürlevik, Tut Medetsiz, Kırkgöz ve Koru-Palanı kaynaklarının hepsinin de raporlarının temiz olduğunu vurguladı. Olası bir durumda ivedi bir şekilde müdahale edecek ekiplerin de yer aldığını hatırlatan yetkililer, şehir merkezine dağıtılan suların bakımsız depo gibi alanlarda bekletilmesinin kısa süre içerisinde klordaki etkiyi azalttığına da dikkat çekti.
Depo sahiplerine uyarı
Yetkililer, depolarda beklemiş suların kullanımının koliform bakteriye sebep olabileceği hatırlatılarak, depo kullananları uyardı.
Yetkililer, "Şehre getirilen kaynaklardaki sular evlere kadar gayet sağlıklı bir şekilde götürülüyor. Bu, her gün şehrin 11 farklı noktasından alınarak kimyasal ve bakteriyolojik analizlerden geçirilen Adıyaman'ın kullandığı içme suyu için yapılan analiz sonuçlarıyla da ortaya çıkıyor. Ancak doktorlarımızın bahsettiği gibi çocuklarımızın hastalıklarının ana kaynağının su olduğu da pek yanlış bir bilgi değildir. Evlerimize kadar sağlıklı su gitmesine rağmen çocuklarda çeşitli rahatsızlıklara sebep olan hastalıklı suların nedeni evlerimizde yada binamızda bulunan bakımsız su depolarıdır. Bu su depolarının bakımsız ve eski olması, depolarda bekletilen suyun taze su gibi içilmesi bu hastalıkların başlıca sebepleridir. Çünkü bekleyen suda bakteriyel oluşumları çok rahat gerçekleşebiliyor ve yine bekleyen su belli bir süre içerisinde bayatlayabiliyor. Bundan dolayı bina depolarındaki suyun her zaman taze tutulması gerekiyor. Aksi halde çocuklarda çeşitli enfeksiyonel hastalıklara sebep olunabilir. Ayrıca bunlara ek olarak su deposu kullanan vatandaşlarımızın bu depolarına rutin bakım yapmaları da nemli bir ayrıntıdır. Özellikle bağlantıların kontrolü, tablet klor kullanımı ve temizliği rutin olarak yapılmalıdır" diye konuştu.
(CK-SD-Y)

10.08.2017 17:09:57 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Anız yangını ahıra sıçradı
YEREL

ANIZ YANGINI AHIRA SIÇRADI
Fatih Mahallesi 20 yıl sonra yeni asfalta kavuştu
YEREL

FATİH MAHALLESİ 20 YIL SONRA YENİ ASFALTA KAVUŞTU
Gölbaşı ilçesi oya ağaçlarıyla daha güzel görünüyor
YEREL

GÖLBAŞI İLÇESİ OYA AĞAÇLARIYLA DAHA GÜZEL GÖRÜNÜYOR
Samsat'taki İmam hatip okulunda eğitim kalitesi artıyor
YEREL

SAMSAT'TAKİ İMAM HATİP OKULUNDA EĞİTİM KALİTESİ ARTIYOR
Hastalar palyatif bakım desteği ile moral buluyor
YEREL

HASTALAR PALYATİF BAKIM DESTEĞİ İLE MORAL BULUYOR
Özel havayolu uçağı su gösterisiyle karşılandı
YEREL

ÖZEL HAVAYOLU UÇAĞI SU GÖSTERİSİYLE KARŞILANDI
Odunluk yangını eve sıçramadan söndürüldü
YEREL

ODUNLUK YANGINI EVE SIÇRAMADAN SÖNDÜRÜLDÜ
Ekmek yaparken ahır yandı
YEREL

EKMEK YAPARKEN AHIR YANDI
Kilis Valisi Adıyaman Valisiyle bir araya geldi
YEREL

KİLİS VALİSİ ADIYAMAN VALİSİYLE BİR ARAYA GELDİ
Gölbaşı'nda dokunan halılar, yurt dışına ihraç ediliyor
YEREL

GÖLBAŞI'NDA DOKUNAN HALILAR, YURT DIŞINA İHRAÇ EDİLİYOR
Müdür Keleş ile Müdür Alper statta incelemelerde bulundu
YEREL

MÜDÜR KELEŞ İLE MÜDÜR ALPER STATTA İNCELEMELERDE BULUNDU
Adıyaman Belediye ekiplerinin gece mesaisi
YEREL

ADIYAMAN BELEDİYE EKİPLERİNİN GECE MESAİSİ
Adıyaman Belediyesinden su kesintisi uyarısı
YEREL

ADIYAMAN BELEDİYESİNDEN SU KESİNTİSİ UYARISI
Mahalle sakinlerinin Gümüş Dere tepkisi
YEREL

MAHALLE SAKİNLERİNİN GÜMÜŞ DERE TEPKİSİ
Adıyaman Üniversitesinin kreşine yoğun ilgi
YEREL

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİNİN KREŞİNE YOĞUN İLGİ
Koruma evi yapılan mozaik sergilenmeyi bekliyor
YEREL

KORUMA EVİ YAPILAN MOZAİK SERGİLENMEYİ BEKLİYOR
Besni'de 3 dönüm orman alanı yandı
YEREL

BESNİ'DE 3 DÖNÜM ORMAN ALANI YANDI
Çapa motoru uçuruma yuvarlandı: 2 Yaralı
YEREL

ÇAPA MOTORU UÇURUMA YUVARLANDI: 2 YARALI