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LÖSEV İyilikler Tırı Fethiye'de

10 Ağustos 2017 Perşembe, 17:09
LÖSEV İyilikler Tırı Fethiye'de
LÖSEV İyilikler Tırı Fethiye'de

(Fotoğraflı)

Murat Yalçın
MUĞLA (İHA) -LÖSEV İyilikler Tırı, Muğla'nın Fethiye ilçesine gelerek lösemili ve kanserli ihtiyaç sahibi ailelere yardımda bulundu.
LÖSEV, "Anadolu'ya Tır Dolusu LÖSEV Yardımı" projesi kapsamında Türkiye'nin dört bir yanındaki ihtiyaç sahibi hasta ve ailelerine yardımlar ulaştırmaya devam ediyor. Bu kapsamda Fethiye'ye gelen LÖSEV İyilikler Tırı, vakfa kayıtlı ailelere gıda, giysi, tekstil, kırtasiye, oyuncak, kuru gıda ve kırmızı et gibi yardım malzemelerini dağıttı.
LÖSEV İzmir Sosyal Hizmetler Sorumlusu Begüm Yalçınkaya, "İyilikler Tırı"nın Ankara'dan yola çıktığını Türkiye'yi dolaşacak. Fethiye'nin ardından Bodrum, Kuşadası ve İzmir'de yardım dağıtacağını söyledi. Yalçınkaya, "Bize kayıtlı olan ailelere yardımları iletiyoruz. Ege Bölgesi illerinin ardından diğer illerdeki ailelere de yardım yapılacak. Yardım etmek isteyenler de yardımlarını iletebilirler" dedi.
(MB-Y)

10.08.2017 17:11:04 TSI
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