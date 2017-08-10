Hafif ticari araç kaza yaptı: 1 yaralı
(Fotoğraflı)
Cuma Sarı
ŞANLIURFA (İHA) - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde meydana gelen trafik kazasında araç sürücüsü yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, Siverek'ten Diyarbakır yönüne ilerleyen İsmail K. idaresindeki 56 AY 030 plakalı hafif ticari araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini yitirmesi üzerine şarampole devrildi. Meydana gelen kazada araç sürücüsü İsmail K. yaralandı. Yaralı sürücü kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine sevk edilen ambulansla Diyarbakır'a sevk edilerek tedavi altına alındı.
Sürücünün sağlık durumuyla ilgili bilgi alınamazken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
(CS-SD-Y)
10.08.2017 17:11:52 TSI
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