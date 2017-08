YEREL HABERLER / ÇORUM HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. "OKA Kayıt Dışı İstihdamla Mücadele Ediyor 2 Projesi" tamamlandı

ÇORUM (İHA) - OKA Kayıt Dışı İstihdamla Mücadele Ediyor 2 Projesi Genel Koordinatörü Kübra Ceviz, kayıt dışı istihdamın tarım sektöründe ve ev hizmetleri sektöründe çalışan kadınlar arasında fazla olduğunu söyledi.

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı tarafından yürütülen, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği Koordinasyon Daire Başkanlığı'nın desteğiyle Samsun, Amasya, Tokat ve Çorum'da (TR83 Bölgesi) yürütülen "OKA Kayıt Dışı İstihdamla Mücadele Ediyor 2 Projesi" tamamlandı.

Proje kapsamında bölgede okullar, işçiler, sendikalar ve işverenler olmak üzere binlerce kişiye kayıtlı istihdamın önemi anlatılırken, çok sayıda işletmeye danışmanlık hizmeti verildi.

İş Kur İl Müdürü Ali Şahan ve OKA yöneticileri ile Öğretmenevi'nde bir basın toplantısı düzenleyen Proje Koordinatörü Kübra Ceviz, tarım sektörü ve çalışan kadınların kayıt dışı istihdam konusunda bilinçledirilmesi amacıyla proje kapsamında çeşitli çalışmalar yürütüldüğünü belirtti.

Kayıtlı işçi istihdam eden işverenlerin genelde haksız rekabetle karşı karşıya kaldıklarını belirttiklerini anlatan Ceviz, "İşverenler kayıt dışı istihdamın önlenmesi için kayıt dışı işçi çalıştıran işyerlerinin daha çok denetlenmesini istiyorlar. Haksız rekabet olduğu sürece onlar da kendi problemlerini çözmek için kayıt dışı istihdama yönelmek zorunda kalabildiklerini belirttiler. Asgari ücret seviyesinde gelire sahip olan çalışanlar da çeşitli sosyal yardımlarının kesilmemesi için kayıt dışı istihdam edilmeyi tercih ediyor yada ek iş yapanlar kayıt dışı çalışmayı tercih edebiliyor. Kimi çalışanlar da kayıt dışı istihdam edildiklerinin farkında değiller. Bazı sektörler açısından kayıtlılık ve farkındalık çok az. Biz bu proje ile kayıtlı istihdamın önündeki engelleri aşmak amacıyla çeşitli hedef gruplara ulaştık. Çünkü bilgi sahibi olduklarında insanlar haklarını arayabiliyorlar diye konuştu.

Proje hakkında da bilgili veren Ceviz, "OKA Kayıt Dışı İstihdamla Mücadele Ediyor 2 projesi kapsamında çeşitli hedef kitlelerine kayıt dışı istihdamla ilgili bilgilendirmeler yaptık. Olumsuz yönlerini anlatarak farkındalığın artırılmasını sağladık. Projede hedef gruplarımız çok genişti. Normalde projelerde daha dar hedef grupları seçilir. Bu farkındalık projesi olduğu için her kesimden insana dokunmayı hedefledik. Projede her yaş grubundan öğrenciye ulaştık. Bu sayede ailelerde proje hakkında bilgilendirildi.

Bölgedeki sendika temsilcilerine çalışan hakları, medya iletişimi ve savunuculuk eğitimi verdik. Buda çok başarılı bire eğitimdi. İşletmelere işletme koçluğu eğitimi verildi. İşletme temsilcilerine kayıt dışı istihdam ve devletin hibe destekleri anlatıldı. Her ilde istihdam şenlikleri düzenlendi. Başarılı bir proje oldu. Amacına ulaştı" ifadelerini kullandı.

