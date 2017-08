YEREL HABERLER / AYDIN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Sezonun ilk kuru inciri kilosu 200 TL'den alındı

Sezonun ilk kuru inciri kilosu 200 TL'den alındı



Ali Soydemir

AYDIN (İHA) - Türkiye'de kuru incirin başkenti olarak bilinen Aydın'ın Nazilli İlçesinde sezonun ilk kuru inciri düzenlenen törenle açık artırma usulü satıldı. 20 TL ile açılan açık artırma töreninde en yüksek fiyatı veren Borsa Başkanı Ziya Aksüt satışa sunulan 90 kilo kuru inciri borsa adına kilosu 200 TL'den satın aldı. Törende konuşan Nazilli Ticaret Borsası Başkanı Ziya Aksüt, "75 bin ton kuru incir ticareti ile Dünyada birinci olan Türkiye İncirinin 40 bin tonu sadece Nazilli'de işlem görmektedir" dedi.

Nazilli Ticaret Borsası'nın düzenlediği ve Sümerpark Rekreasyon alanında gerçekleştiren sezonun ilk incir alım törenine Nazilli Kaymakamı İbrahim Küçük, Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, Nazilli Ticaret Borsası Başkanı Ziya Aksüt, Meclis Başkanı Nevzat İzgü, Nazilli Ticaret Odası Başkanı Nuri Arslan, Meclis Başkanı Gürdal Yüzügüler, Pamuk Araştırma Enstitüsü Müdür Vekili M. Koray Şimşek, İŞKUR Nazilli Şube Müdürü Şahin Altınkurt, Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürü Sunay Güler, üretici ve tüccarlar katıldı.

Yarısından fazlası Nazilli'de işlem görüyor

Her sene bu töreni yaptıklarını ifade eden Nazilli Ticaret Borsası Başkanı Ziya Aksüt, 75 bin ton Kuru incir ticareti ile Dünyada birinci olan Türkiye İncirinin 40 bin tonunun sadece Nazilli'de işlem görmekte olduğunun altını çizerek, "Burada tören yapmamızın asıl nedeni kuru incirin idrak tarihinin geldiğini kamuoyuyla paylaşmak, incir ticaretinin başladığını herkese ilan etmektir. Dolayısıyla biz inciri biraz daha erken satmaya başlamak, üreticiye bölgemize biraz daha erken paranın girmesini sağlamak istiyoruz. Bu şekilde daha uzun süre satılmasının sonucunda gelecek olan paranın Nazilli'de kalmasını sağlamak istiyoruz. Nazilli için incir çok önemli bir ürün. İlçemizdeki işsizlik sorununu çözen, özellikle de bayan istihdamı anlamında 5-6 bin kişiye iş veren bir sektör. Tabi Türkiye içinde en başta Türk inciri, ondan sonra bölgemizin inciri gibi bir sıralama var. Dışarıda hem Türk İnciri hem Nazilli İnciri dedirtrmek için de pazarımızı genişletmek istiyoruz. Türkiye'deki rekoltenin yarısından fazlası Nazilli Ticaret Borsası'nda işlem görüyor. Haklı olarak da Türkiye'deki incir ticaretinin yarısının Nazilli'de yapılıyor olduğunu söyleyebiliriz. Tabi burada bize yardımcı olan paydaşlarımız var. İncir işini bilimsel olarak geliştirmek için uğraşıyoruz. Sonuçta Nazilli'deki bayan işçiye özellikle iş bulma çok önemli bir şey. İhracatta da artık Nazilli'deki 35-40 bin ton olan ticaretin 15-17 bin ton arasında bir ihracat rakamımız var. Paketleme yapan işyerlerimizi de sayarsak bu rakam 25 bin tona dayanıyor. Bu da Türkiye İncirinin yüzde 35'nin işlenerek Nazilli'den dışarı satıldığını gösterir. İnşallah bu artışları bu senede muhafaza etmek için uğraşıyoruz.Sezonun üreticimiz başta olmak üzere tüccarımıza, ihracatçımıza, Nazillimize ve ülke ekonomimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

İncirin anavatanı Nazilli'dir

Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, İncirin anavatanının Nazilli olduğunu ifade ederek, "Bir kere incirimizin tanıtımı için iyi bir reklam yapmak gerekiyor. İncirin yüzde 51'inin Nazilli'de tescillenmesi demek ana vatanının Nazilli olması demektir. Siyasetçilerle bir araya gelip bunun gümrüğünü buraya taşımak lazım, Aydın'a bir havalimanı yapmak lazım. Biz Aydın insanı zeytinyağı yediğimizden dolayı çok ılımanız. Gökkubbenin altındaki en güzel yeryüzü olan Aydın'a Allah her nimeti vermiş. Bir havaalanı olsa sadece kargo taşımacılığı yapsak her şey daha farklı olur" diyerek sezonun hayırlı olmasını diledi.

Kaymakam İbrahim Küçük'ün de katıldığı programda sezonun ilk inciri kilosu 200 TL'ye alındı.

Konuşmaların ardından hatıra fotoğrafı çekilerek sezonun hayırlı ve bereketli geçmesi için iyi dileklerde bulunuldu.

10.08.2017 17:13:13 TSI

