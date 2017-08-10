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Artvin'de çocuklar camide bir araya geldi



(Fotoğraflı)



ARTVİN (İHA) - Artvin İl Müftülüğü ve Artvin İdealist Çocuklar Kulübü tarafından "Cami Çocuk Buluşması" programı gerçekleşti.

Artvin merkez Caminde düzenlenen etkinliğe Artvin Valisi Ömer Doğanay, Artvin Belediye Başkanı Mehmet Kocatepe, Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Tilki, İl Müftüsü Kemal Uçkun, İl Defterdarı İbrahim Bayraktar, Sağlık İl Müdürü Abdullah Güleç, din görevlileri, yaz kur'an kursu öğrencileri ve aileleri katıldı.

Program kapsamında il ve ilçeler arası Temel Dini Bilgiler Yarışması, yaz kurslarında cami hocalarınca verilen eğitimlerde çocuklar Kur'an okuma, vaiz, hutbe, kaside, şiir gibi çeşitli etkinlilerle katılımcılara manevi program sundular.

İl Müftüsü Kemal Uçkun, yaptığı açılış konuşmasında, çocukların yaz kursları boyunca öğrendiklerini uygulamalı olarak sundukları programı İdealist Çocuk Kulübü ile birlikte düzenlediklerini söyledi. Uçkun, "İdealist demek inancı uğrunda, davası uğrunda bir fedakarlık yapabilen demektir. Bugünde en ucra köşesinde bulunan ama burada bir program vardır diyerek uzaktan gelip şu programa katılan bir fedakarlıkta bulunmuş demektir. Vaaz etmede, hutbe okumada, Kur'an okumada ve dua eden arkadaşlarımız birer fedakarlık yapmış demektir. Yani idealist çocuklarımıza bu vazifeleri vereceğiz" dedi.

Artvin Valisi Ömer Doğanay ise, programdan duyduğu memnuniyeti ifade ederek, emeği geçenlere teşekkür etti. Vali Doğanay, "Sizler gerçekten hem kendinizin hem ailenizin hem mahallenizin hem ilçenizi hem ilinizin hem ülkenizin geleceğisiniz. Sizleri böyle görmek beni gerçekten çok memnun etti. Ülkemizin istikbaline ait hiçbir tereddüt kalmıyor sizleri böyle gördüğümüz müddetçe. Cenabı Allah sizlerin sayısını artırsın" ifadelerini kullandı.

Yaklaşık 2 saat süren programın sonunda yaz boyunca camilerde düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere protokol üyeleri tarafından bisiklet, tablet ve scoteer gibi çeşitli hediyeler verildi.

(HFD-ÖS-Y)



10.08.2017 17:33:24 TSI

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