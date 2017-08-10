Bursa'da trafik düzenlemesi
BURSA (İHA) - BUSKİ'nin kanalizasyon ve yağmur suyu alt yapı çalışmaları kapsamında Merinos'tan Kent Meydanına kadar 10-23 Ağustos tarihleri arasında araç ulaşımı tek şeritten sağlanacak.
Bursa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı yaptığı yazılı açıklamada, Merinos UEDAŞ önünden Kent Meydanı bat çık girişine kadar, sağ şeritte BUSKİ Genel Müdürlüğü'nce kanalizasyon ve yağmursuyu altyapı çalışması yapılacağı belirtti. 10-23 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan çalışmalar süresince çalışma güzergahında sağ şerit trafik akışına kapatılacak.
Öte yandan, bir başka çalışma da Yıldırım İlçesi'nde gerçekleştirilecek. Yıldırım İlçesi Davutkadı Mahallesi Tayyareci Mehmet Ali Caddesi üzerinde UEDAŞ tarafından kablo montajı çalışması yapılacağından 10-20 Ağustos tarihleri arasında çalışma güzergahında tek şerit trafik akışının kapatılacak.
(AÇ)
10.08.2017 17:48:25 TSI
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