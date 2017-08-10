ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / BURSA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Bursa'da trafik düzenlemesi

10 Ağustos 2017 Perşembe, 17:45
Bursa'da trafik düzenlemesi

BURSA (İHA) - BUSKİ'nin kanalizasyon ve yağmur suyu alt yapı çalışmaları kapsamında Merinos'tan Kent Meydanına kadar 10-23 Ağustos tarihleri arasında araç ulaşımı tek şeritten sağlanacak.
Bursa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı yaptığı yazılı açıklamada, Merinos UEDAŞ önünden Kent Meydanı bat çık girişine kadar, sağ şeritte BUSKİ Genel Müdürlüğü'nce kanalizasyon ve yağmursuyu altyapı çalışması yapılacağı belirtti. 10-23 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan çalışmalar süresince çalışma güzergahında sağ şerit trafik akışına kapatılacak.
Öte yandan, bir başka çalışma da Yıldırım İlçesi'nde gerçekleştirilecek. Yıldırım İlçesi Davutkadı Mahallesi Tayyareci Mehmet Ali Caddesi üzerinde UEDAŞ tarafından kablo montajı çalışması yapılacağından 10-20 Ağustos tarihleri arasında çalışma güzergahında tek şerit trafik akışının kapatılacak.
(AÇ)

10.08.2017 17:48:25 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Tarım Komisyonu'ndan 'dolu' seferberliği
YEREL

TARIM KOMİSYONU'NDAN 'DOLU' SEFERBERLİĞİ
Yeşil Cami projesi İznik'e değer katacak
YEREL

YEŞİL CAMİ PROJESİ İZNİK'E DEĞER KATACAK
Osmangazi'den muhtarlara bilgisayar ve yazıcı
YEREL

OSMANGAZİ'DEN MUHTARLARA BİLGİSAYAR VE YAZICI
Büyük ikramiye Yenişehir'e
YEREL

BÜYÜK İKRAMİYE YENİŞEHİR'E
Osmangazi araç filosunu yeniliyor
YEREL

OSMANGAZİ ARAÇ FİLOSUNU YENİLİYOR
Kurban kesiminde hijyene dikkat
YEREL

KURBAN KESİMİNDE HİJYENE DİKKAT
Organik ürün yetiştiren çiftçiler sertifikalarını aldı
YEREL

ORGANİK ÜRÜN YETİŞTİREN ÇİFTÇİLER SERTİFİKALARINI ALDI
Yılmaz'dan engelli öğrenciye laptop
YEREL

YILMAZ'DAN ENGELLİ ÖĞRENCİYE LAPTOP
Aktaş: &quot;Her çocuk sporla ilgilenmeli&quot;
YEREL

AKTAŞ: "HER ÇOCUK SPORLA İLGİLENMELİ"
TÜBİTAK, İTSO üyelerine Bursa'daki Test Analiz Laboratuvarı'nı tanıtacak
YEREL

TÜBİTAK, İTSO ÜYELERİNE BURSA'DAKİ TEST ANALİZ LABORATUVARI'NI TANITACAK
Gürsu festivalle coşacak
YEREL

GÜRSU FESTİVALLE COŞACAK
Gölyazı'ya çözüm arayışı
YEREL

GÖLYAZI'YA ÇÖZÜM ARAYIŞI
Yer altı metrosu için ilk sondaj
YEREL

YER ALTI METROSU İÇİN İLK SONDAJ
Kurban kesiminde hijyene dikkat
YEREL

KURBAN KESİMİNDE HİJYENE DİKKAT
MHP İl Başkanı Topçu Mudanyalılarla buluştu
YEREL

MHP İL BAŞKANI TOPÇU MUDANYALILARLA BULUŞTU
İznik kırsalı sıcak asfaltla donatıldı
YEREL

İZNİK KIRSALI SICAK ASFALTLA DONATILDI
Nilüfer Halk Dansları Topluluğu'na Polonya'dan ödül
YEREL

NİLÜFER HALK DANSLARI TOPLULUĞU'NA POLONYA'DAN ÖDÜL
Bursagaz ve Millenicom aynı mağazada hizmet veriyor
YEREL

BURSAGAZ VE MİLLENİCOM AYNI MAĞAZADA HİZMET VERİYOR
Gebe okulu açılıyor
YEREL

GEBE OKULU AÇILIYOR