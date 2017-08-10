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Geleceğin hattatları yetişiyor



(Fotoğraflı)



SAKARYA (İHA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen Genç Atölye'de eğitimler devam ediyor.

Liseli öğrencilerin yaz tatilini daha faydalı geçirmeleri amacıyla düzenlenen Genç Atölye, gençlere yeni düşünme biçimleri kazandırarak, eğitim süresini noktalamaya hazırlanıyor. Hat Atölyesi Hocası Öğretim Görevlisi Orhan Altuğ, Genç Atölye' de keşfettikleri yeteneklerden dolayı çok mutlu olduğunu belirtti.

Hat Atöylesi hakkında açıklamalarda bulunan Altuğ, "Genç Atölye'de Hat eğitimlerimize katılan öğrencilerimize Hat sanatının tanımını, sanatın uygulama alanlarını ve hat yazım tekniklerini aktarmaya çalıştık. Amacımız Genç Atölye'ye katılan öğrencilere Geleneksel Türk Sanatlarını tanıtmak. Atölye genç nesillerin bu sanatları icra edecek geleceğin sanatçılarına dönüşeceği nitekim bir ön hazırlık çalışması. Kişiler yetenekleri ortaokul ve lise zamanlarında genelde keşfedemezler. Şartlardan dolayı çok zor olur. Ama Genç Atölye gibi kurslar geleneksel sanata yakın öğrencilerimizi keşfetmemize bir olanak sağlıyor. Bu yaz döneminde de yetenekli birkaç arkadaşımızla çalışmalara devam edeceğiz. Bu kazanımdan dolayı çok mutluyuz" ifadelerini kullandı.

Orhan Altuğ, "Büyükşehir Belediyesi Anadolu'da kültür sanat alanında ender çalışmalara imza atmış durumda. Geleneksel El Sanatları Merkezi de bunlardan bir tanesi. Kültür sanat faaliyetlerine Sakaryalılar için yeni bir boyut kazandırıldı. Kültür ve sanata gençleri de dahil etti. Gençlerin ve tüm sanatseverlerin pratik uygulamalarını rahatlıkla gerçekleştirebilecekleri konforlu bir ortam sağladı. Bizde bu ortamda Genç Atölye gibi kurslarla geleceğin Sakaryalı genç sanatçılarını, hattatlarını bu kurslarda yetiştirebileceğimizi gözlemledik. Genç Atölye'nin hedefine başarıyla ulaştığını düşünüyorum" diye konuştu.

9. sınıf öğrencisi Sümeyra Özel, Genç Atölye'de aldığı Hat eğitimiyle ilgili olarak şunları söyledi; "Hat sanatına çevremden dolayı merakım vardı. Genç Atölye'de Hat derslerinin olacağını duyduğumda başlamaya karar verdim. Harfleri ölçütleriyle nasıl yazılması gerektiğini öğrendim. Bu son haftamız. Genç Atölye'de hat sanatını daha çok sevdim. Kendimi Hat sanatı için geliştirmeye çalışacağım. Önümüzdeki süreçte de hocalarımla irtibat halinde kalarak eğitimli bit hattat olmak istiyorum."

(BCT-İÇ)



10.08.2017 18:04:52 TSI

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