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Vali Çiftçi, olimpiyat şampiyonu Süzen'e başarılarının devamını diledi



(Fotoğraflı)



Mefail Akçatepe

KIRKLARELİ (İHA) - Kırklareli Valisi Orhan Çiftçi, ailesiyle birlikte kendisini ziyaret eden olimpiyat şampiyonu Yasin Süzen'e başarılarının devamını diledi.

Olimpiyat rekoru kırarak, Türkiye'ye turnuvadaki atletizm dalındaki ilk altın madalyasını kazandıran Yasin Süzen ve ailesi, Kırklareli Valisi Orhan Çiftçi'yi ziyaret etti.

Samsun'da düzenlenen 2017 İşitme Engelliler Yaz Olimpiyatları'nda atletizm branş müsabakaları İlkadım Atletizm Sahası'nda gerçekleştirilen 400 metrede mücadele eden milli sporcu Yasin Süzen, erkekler finalinde 47.03'lük derecesiyle altın madalya kazandı. Ayrıca milli atlet Yasin Süzen, geçen yıl Bulgaristan'da düzenlenen Dünya İşitme Engelliler Atletizm Şampiyonası'nda da erkekler 400 metrede 48.24'lük skorla altın madalyanın sahibi olmuştu.

Kırklareli Valisi Orhan Çiftçi, Samsun'da gerçekleşen Deaflympics 2017 İşitme Engelliler Yaz Olimpiyatları'nda rekor kırarak şampiyon olan Yasin Süzen'i tebrik ederek başarılarının devamını diledi. Vali Çiftçi ayrıca, Yasin Süzen'e hediye verdi.

(MA-MEF-Y)



10.08.2017 18:06:00 TSI

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