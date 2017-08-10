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Battalgazi'deki kültürel varlıklar yoğun ilgi görüyor



(Fotoğraflı)



MALATYA (İHA) - Battalgazi ilçesinde bulunan kültürel varlıklar, ziyaretçi akınına uğruyor. Yerli ve yabancı turistlerin gezdiği kültürel varlıklara, Yaz Okulu'nda okuyan öğrenciler de yoğun ilgi gösteriyor.

Battalgazi ilçesinde ayağa kaldırılan kültürel varlıklar, ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Kültürel varlıkları ziyaret eden yerli ve yabancı turistlerin yanı sıra Yaz Okulu'nda okuyan öğrencileri kültürel varlıklar hakkında bilgilendirmek amacıyla turlar düzenleniyor. Battalgazi Belediyesi Tur Otobüsü'nün yanı sıra düzenlenen turlarla kültürel varlıkları rehberler eşliğinde gezen Yaz Okulu öğrencilerine kültürel varlıklar hakkında bilgiler veriliyor. Battalgazi Ulu Cami Yaz Kur'an Kursu Öğreticisi Aslı Alan, Yaz Kur'an Kursu'na katılan öğrencileri kültürel varlıkları gezdirdiklerini belirterek, "İlk önce Ulu Camii, Kervansaray ve Kanlı Kümbeti gezdikten sonra bu hizmetten çok memnun kaldık. Kimler vesile olduysa buna çok teşekkür ediyorum ve minnetlerimi sunuyorum. Bir yandan gezerken, diğer yandan eğlenmek çocukların hakkı. Kur'an-ı Kerim öğrenirken, mutlu bir şekilde farklı etkinliklere vesile olmuş bulunmaktayız. Bir hafta boyunca çok güzel ders çalıştılar. Burası adeta ödül gibi oldu" şeklinde konuştu.

Kültürel varlıkları gezen öğrenciler ise, kendilerine kültürel varlıklar hakkında bilgiler verildiğini ve düzenlenen gezinin ise kendileri için bir ödül olduğunu ifade ettiler.

(BT-SD-Y)



10.08.2017 18:12:10 TSI

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