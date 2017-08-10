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Tarım Komisyonu'ndan 'dolu' seferberliği

10 Ağustos 2017 Perşembe, 18:12
Tarım Komisyonu'ndan 'dolu' seferberliği
Tarım Komisyonu'ndan 'dolu' seferberliği

(Fotoğraflı)

Adem Tunçer
BURSA (İHA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi Tarım Orman ve Hayvancılık Komisyonu, dolunun vurduğu Mustafakemalpaşa'daki arazilerde incelemelerde bulundu.
18 Temmuz'da yaşanan sel ve dolu felaketinin ardından mahsulleri tarlada kalan çiftçiler için harekete geçen Büyükşehir Tarım Orman ve Hayvancılık Komisyonu üyeleri, afetten olumsuz etkilenen mahallelerin muhtarlarıyla toplantıda bir araya geldi. Belediye Hizmet Binası'ndaki toplantıya Başkan Sadi Kurtulan'ın yanı sıra Başkan Yardımcısı Enver Erdoğan, Büyükşehir Belediyesi Tarım Orman ve Hayvancılık Komisyonu Başkanı Ercan Barutçuoğlu, Ziraat Odası Başkanı Mehmet Aydemir, Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Dursun Demirci, komisyon üyeleri ve muhtarlar katıldı.
Çiftçilerin zararlarının tespiti ve yapılabilecek çalışmaların masaya yatırıldığı toplantıda konuşan Başkan Sadi Kurtulan, yaraların sarılması için çalıştıklarını söyledi.
Çeltikçi, Koşuboğazı, Durumtay, Yeşilova, Ormankadı ve Kumkadı mahallerinde bini aşkın mısır, kavun, karpuz, domates ve biber üreticisinin zarar gördüğünü belirten Başkan Kurtulan, " Maalesef ürün hasadı zamanında yaşadığımız bu afet sonucu mağduriyet fazla oldu. İlk günden beri gerek merkezi hükümet gerekse de yereldeki ilgili kuruluşlarla temas halindeyiz. Tarım Bakanımıza konuyu bizzat ilettik. Başbakan yardımcımız da bölge incelemelerde bulundu. Bu yararların sarılması için hep birlikte süreci takip ediyoruz" dedi.
Büyükşehir heyeti daha sonra Yeşilova ve Ormankadı mahallerinde zarar görmüş tarım arazilerinde incelemelerde bulundu. Mahalle muhtarlarından bilgiler alan Tarım Orman ve Hayvancılık Komisyonu Başkanı Ercan Barutçuoğlu, bölgede dolunun büyük bir zarara sebebiyet verdiğini kaydetti. Barutçuoğlu, " Dolunun tarım ürünleri üzerinde büyük yaralar açtığını tespit ettik. Büyükşehir Meclisi olarak bu yararın sarılması hususunda bütün imkanlarımızı seferber edeceğiz. Başkanımıza raporumuzu sunacağız. Devlet olarak hep çiftçimizin yanında olduk. Yapılan tespitler hükümetimizce değerlendirilecektir. Tarım Komisyonu olarak bu konudaki çalışmalarımızı sürdüreceğiz" diye konuştu.
(MŞ)

10.08.2017 18:14:36 TSI
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