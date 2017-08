YEREL HABERLER / TUNCELİ HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Vali Sonel;" OSB esnafına ve çalışanına her türlü destek verilecek"

Vali Sonel;" OSB esnafına ve çalışanına her türlü destek verilecek"



(Fotoğraflı)



Ercan Topaç

TUNCELİ (İHA) - Tunceli Valisi ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel, organize sanayi bölgesi esnafına ve çalışanına her türlü desteğin verileceğini söyledi.

Vali ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel, merkez İnönü Mahallesi Harçik mevkisinde 106 hektar alan üzerinde kurulu bulunan organize sanayi bölgesini ziyaret edip incelemelerde bulundu. Vali Sonel, faaliyet gösteren işletmeleri tek tek gezerek, mevcut kapasiteleri, üretimi ve çalışan sayısı hakkında ilgililerden bilgi aldı.

Ziyarette açıklamada bulunan Vali Sonel, " Kentin en büyük sorunu haline gelen işsizliğin azaltılması için başta yurtdışında ve batı illerinde sermaye sahibi olan hemşerilerimizin Tunceli Organize Sanayi Bölgesinde boş bulunan parsellere yatırım yapmalarını bekliyoruz. Bölgenin büyümesiyle birlikte kurulacak olan yeni işletmeler istihdam açısından önemli. İlimize daha fazla yatırım yapılması için valilik ve belediye olarak organize sanayi bölgesi esnafına ve çalışanına her türlü destek verilecek"dedi.

Ziyarette Vali Sonel'e, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Nazif Yıldırım, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Yusuf Cengiz ile işletme sahipleri eşlik etti.

(ET-HİV-Y)



10.08.2017 18:49:28 TSI

NNNN