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İlbade Mahallesi'nde üst yapı çalışmaları başladı

10 Ağustos 2017 Perşembe, 22:22
İlbade Mahallesi'nde üst yapı çalışmaları başladı
İlbade Mahallesi'nde üst yapı çalışmaları başladı

(Fotoğraflı)

DENİZLİ (İHA) - Merkezefendi Belediyesi, alt yapı çalışmaları tamamlanan İlbade Mahallesi'nde üst yapı çalışmalarına başladı.
Denizli Büyükşehir Belediyesi ile Merkezefendi Belediyesi arasında imzalanan protokol çerçevesinde üst yapı çalışmaları sürüyor. Bu kapsamda İlbade Mahallesi'nde de üst yapı çalışmalarına başlandı. Merkezefendi Belediye Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, ilk kazmanın vurulduğu sokaklarda inceleme yaparak, çalışmalar hakkında bilgi aldı. Yapılan çalışmalarla birlikte Merkezefendi ilçesinin daha da güzel olacağını söyleyen Başkan Subaşıoğlu, "Denizli Büyükşehir Belediyemize bağlı kuruluş olan DESKİ tarafından 4 mahallemizde yapılan alt yapı çalışmaları tamamlandı. Bunlardan bir tanesi de İlbade Mahallemizdi. Merkezefendi Belediyesi olarak Büyükşehir Belediyesi ile yapmış olduğumuz işbirliği çerçevesinde burada üst yapıyı sıfırdan başlatmış bulunuyoruz. Bugün bu işin besmelesini çekip startını veriyoruz. İlbade'deki mezarlığın hemen üst sokağında ilk kazmayı vuruyoruz. İnşallah en kısa zamanda geçtiğimiz dönemde Sırakapılar Mahallesi'nde ve Değirmenönü Mahallesi'nde üst yapıyı hangi kalitede yaptıysak, aynı kaliteyi İlbade Mahallesi'nde de uygulayarak üst yapı çalışmalarını tamamlayacağız. Buranın da üst yapı çalışmaları için bütün kaynaklarımız hazır. En geç Ocak, Şubat ayları içerisinde İlbade Mahallemizin tamamının üst yapısı bitirilmiş olacak. Bütün mahalleyi A'dan Z'ye yeniliyoruz. Mahallemizdeki kapalı pazar yeri ve Aile Sağlık Merkezi'nin fiziken açılışını yaptık ancak resmi açılışını yapmadık. İnşallah bu mahallemiz ve Merkezefendimiz daha güzel olacak. Hayırlı olsun diyorum" dedi.
(MT-Y)

10.08.2017 22:23:59 TSI
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