Sarıkamış'ta trafik kazası: 1 yaralı
(Fotoğraflı)
Alper Yıldırım
KARS (İHA) - Sarıkamış'ta meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Sarıkamış Acısu'dan Beşevler'e seyir eden Bayram Koçer'in kullandığı 10 KZ 278 plakalı araç, ara yoldan çıkan bir başka araçla çarpıştı. Kazada yaralanan Bayram Koçer, ambulansla Sarıkamış Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Koçer'in durumunun iyi olduğu bildirildi. Kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı.
(AY-IÇ-Y)
10.08.2017 22:53:03 TSI
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